SP abre ampla programação por 150 anos de imigração italiana

SÃO PAULO, 20 FEV (ANSA) - A cidade e o estado de São Paulo se preparam para receber, a partir desta quarta-feira (21), uma série de ações em celebração pelo 150º aniversário da imigração italiana, promovidas pelo Consulado Geral da Itália.

A data, oficialmente Dia Nacional do Imigrante Italiano, remete ao desembarque, em Vitória (ES), no dia 21 de fevereiro de 1874, de 380 pessoas que partiram de Gênova a bordo do vapor "Sofia".

Em São Paulo, com o apoio do governo estadual, da Prefeitura e da Assembleia Legislativa, diversos locais públicos serão iluminados com o tricolor da bandeira italiana.

Entre 21 e 28 de fevereiro, a ação contemplará o Monumento às Bandeiras, o Edifício Matarazzo, o Viaduto do Chá, o Pátio do Colégio, a Ponte Estaiada, a Biblioteca Mario Andrade, o Consulado Geral da Itália na Avenida Paulista, o Instituto Italiano de Cultura, a Alesp, o Museu da Imigração, o Shopping Light, o Palácio dos Bandeirantes, o no metrô de São Paulo as estações Trianon-Masp (acesso Fiesp), Sacomã (Átrio), Sumaré, Tamanduateí, o prédio do Centro de Controle Operacional (CCO) e a Fiesp.

As comemorações vão se estender ao longo de todo o ano. Em 11 de março, haverá uma cerimônia solene na Alesp, com a presença do presidente da Assembleia e de uma delegação de parlamentares italianos.

O vínculo será comemorado com a abertura da exposição "Italianos das Américas", contando a migração italiana mais recente, com realização do Instituto Cultural Italiano de São Paulo e exibida na própria Alesp.

Estão previstos também a Festa da República Italiana, que terá como convidado de honra o cantor Diodato, vencedor do Festival de Sanremo de 2020; o festival "A Caminho do Interior", refazendo o caminho dos primeiros imigrantes através de concertos de ópera no interior paulista; e a Semana da Cozinha Regional Italiana, cuja edição de 2024 focará na cozinha das raízes.

Haverá ainda a Exposição do Café no Museu do Café de Santos, além de outros eventos em sinergia com instituições públicas de São Paulo.

A programação será marcada pelo logotipo criado para a efeméride, escolhido através de um concurso em escolas italianas no Brasil, de autoria do jovem Joshua Azze Distel, de 17 anos.

A imagem retrata um navio e o número "150" estilizado, com o "0" formando um semicírculo no céu, com as cores das bandeiras brasileira e italiana, simbolizando o horizonte comum dos dois países. (ANSA).

