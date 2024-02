Sirene de evacuação é acionada em São Sebastião após chuva intensa

A Defesa Civil acionou a sirene de evacuação na Vila Sahy, em São Sebastião, no fim da tarde desta terça-feira (20).

O que aconteceu

Por volta das 17h15, o pluviômetro atingiu a marca de 54 mm de acumulado de chuva em uma hora. O protocolo prevê que a sirene seja acionada quando o acumulado de chuva atinge mais de 45 mm neste intervalo de tempo. A chuva perdeu força nos últimos minutos.

Ônibus da Prefeitura de São Sebastião estão à disposição para transportar as famílias para abrigos. O plano de contingência municipal foi acionado e abrigo emergencial está sendo aberto. Equipes da Defesa Civil municipal fazem a orientação dos moradores da Vila Sahy.

Chuvas intensas atingiram a cidade. Entre 16h40 e 17h20, o Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais) registrou cerca de 70 mm sobre a praia de Juquehy e 67,5 mm em Barra do Una, segundo o Climatempo.

Para as próximas horas, o tempo em São Sebastião seguirá com condição para chuva forte, seguida por raios e vento, informou a Defesa Civil do Estado de SP. O órgão alerta para aumento dos acumulados e recomenda atenção em áreas mais vulneráveis. Essas precipitações estão sendo influenciadas pela Tempestade Tropical Akará, que mesmo estando em alto mar na altura da Região Sul do Brasil, está influenciado o regime de chuva em nosso Estado, principalmente na faixa litorânea.

Defesa Civil alerta para chuva forte e persistente em São Sebastião Imagem: Reprodução/Defesa Civil de SP

A tragédia em São Sebastião completou um ano. No Carnaval de 2023, choveu cerca de 680 milímetros em apenas seis horas. Fortes chuvas destruíram a região, deixando 64 pessoas mortas e três mil desabrigadas e desalojadas. Mais de 500 ruas foram atingidas em 18 bairros, segundo a Prefeitura de São Sebastião.