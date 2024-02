Senado quer sessão com técnicos da Justiça sobre fuga em prisão

(ANSA) - BRASÍLIA, 20 FEB - O Senado aprovou nesta terça-feira (20) um convite para autoridades do Ministério da Justiça e Segurança Pública prestarem esclarecimentos sobre a fuga de dois presos de uma pentenciária federal.

A proposta foi apresentada pelo senador e ex-juiz Sergio Moro.

Rogério Mendonça e Deibson Nascimento, ligados ao Comando Vermelho, fugiram na madrugada da quarta-feira (14) do presídio de segurança máxima de Mossoró, Rio Grande do Norte (RN).

A audiência com o secretário nacional de Política Penal do Ministério, André Garcia, e diretores do Sistema Pentenciário Federal, foi marcada para a próxima terça-feira (27) na Comissão de Segurança Pública do Senado.

O senador Moro, ex-juiz da Lava Jato, explicou que preferiu, inicialmente, não convidar o ministro Ricardo Lewandowski.

"No primeiro momento, a ideia seria ouvir a parte técnica do Ministério", explicou o parlamentar.

A busca pelos foragidos chegou ao sétimo dia nesta terça.

Cerca de 500 agentes da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Militar estão participando nas buscas na zona rural de Mossoró. (ANSA).

