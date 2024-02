Segundo dia da Gulfood 2024 coloca Dubai no centro do setor de alimentos e bebidas do mundo

DUBAI, 20 de fevereiro de 2024 (WAM) -- A Gulfood 2024, o maior evento anual global de fornecimento de alimentos e bebidas do mundo, abriu suas portas para um segundo dia no Dubai World Trade Centre (DWTC, na sigla em inglês), com um grande número de visitantes após um dia de abertura bem-sucedido. A Gulfood reúne representantes do setor de alimentos e bebidas de mais de 190 países em Dubai pelo 29º ano.

Bryony Hilless, cônsul-geral da Austrália em Dubai e gerente-geral da Comissão Australiana de Comércio e Investimento para o Oriente Médio, África e Paquistão, comentou que a Austrália exporta quase US$ 3,2 bilhões para os Emirados Árabes Unidos e cerca de US$ 1,3 bilhão desse valor é composto por exportações de alimentos e produtos agrícolas. "Portanto, trata-se de um componente realmente significativo do comércio bilateral que temos entre a Austrália e os Emirados Árabes Unidos. A Austrália participa da Gulfood desde o início e a viu crescer de uma feira regional para esse fenômeno global. É absolutamente um evento global quando se trata do setor de alimentos e bebidas e é onde você deve estar se tiver um produto incrível", acrescentou.

Greg Tyler, presidente e CEO do Conselho de Exportação de Aves e Ovos dos EUA, lembrou que, no ano passado, durante a feira, o conselho registrou US$ 2,6 milhões em vendas no local, com mais US$ 7,5 milhões após a feira.

Já Rizwan Ahmed, diretor-executivo do IFFCO Group destacou que a Gulfood serve como uma vitrine fundamental. "Nos oferece uma plataforma pioneira para interagir com colegas do setor, revelar inovações de ponta e aproveitar novas oportunidades de negócios. Alinhada com nossos valores fundamentais, a proeminência global da exposição fortalece nossa posição no setor de alimentos e bebidas, facilitando parcerias estratégicas e ampliando nossa presença em vários mercados", completou.

Abdul Karim Al-Hamdawi, gerente-geral do programa promocional do azeite de oliva em conserva da Tunísia, confirmou que a participação na Gulfood está entre suas prioridades devido à importância significativa do evento no setor global de alimentos e bebidas. "A participação da Tunísia na Gulfood 2024 visa apoiar as exportações de azeite de oliva em conserva da Tunísia para os mercados do Golfo Árabe, que são considerados mercados promissores. A Gulfood 2024 aumentará a presença do azeite de oliva tunisiano nos mercados globais em geral e permitirá que as empresas tunisianas de azeite de oliva desenvolvam relações comerciais e aprimorem a cooperação internacional nesse campo para obter acesso a novos mercados", afirmou.

Por quase três décadas, a Gulfood tem estado na vanguarda da indústria, uma plataforma que apresenta as últimas inovações na indústria alimentícia. A feira cria uma plataforma para que as empresas do setor alimentício apresentem seus produtos, serviços e soluções a compradores influentes de todo o mundo, facilitando acordos comerciais intercontinentais e servindo como o ponto focal definitivo para o mundo do fornecimento de alimentos e bebidas.