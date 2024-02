Sâmia: Pedido de impeachment após fala de Lula sobre Israel é patético

Pedir o impeachment de Lula com base na fala do presidente sobre Israel é patético, afirmou a deputada federal Sâmia Bomfim (PSOL-SP) em entrevista ao UOL News nesta terça (20).

Acho o movimento de pedido de impeachment um pouco patético. Acho natural que aconteça, principalmente porque ele foi impulsionado pelos bolsonaristas e parlamentares do PL, que estão em um momento de crise muito profunda, principalmente em função das últimas operações da Polícia Federal.

Eles se utilizam desse contexto para tentar disputar a narrativa e virar o jogo político. Mas não tem reverberação no Congresso. Por ora, é uma organização daqueles de quem já se espera esse tipo de postura. Sâmia Bomfim, deputada federal (PSOL-SP)

Sâmia classificou o movimento para pedir o impeachment de Lula como oportunista e "um repúdio de ocasião". A parlamentar citou os casos dos deputados Bia Kicis (PL-DF) e Kim Kataguiri (União Brasil-SP), que já deram declarações antissemitas.

Muitos daqueles que estão protagonizando esse pedido de impeachment são pessoas que já tiveram posturas e declarações antissemitas. Eles acusam o antissemitismo, mas tiveram demonstrações e comportamentos ao longo da história.

É um repúdio de ocasião, um oportunismo para tentar, de algum modo, virar o jogo diante de uma crise que eles enfrentam e enfraquecer o governo Lula, mas isso não deve prosperar. Sâmia Bomfim, deputada federal (PSOL-SP)

Sâmia: Fala de Lula coloca Brasil na dianteira de movimento histórico

A deputada considera que Lula "deu a medida dos horrores em Gaza" ao fazer ao comparar os ataques de Israel com o holocausto. A parlamentar avaliou a declaração do presidente como "contundente e corajosa" e a vê com "efeito positivo".

Não fosse essa comparação, dificilmente haveria repercussão e reação internacional aos horrores em Gaza. Foi uma comparação corajosa e necessária. É importante que o governo brasileiro esteja um passo à frente de uma reação que tem sido vagarosa. Ter uma fala contundente, que movimente as peças da forma como se deu, coloca o Brasil na dianteira de um movimento que pode se tornar histórico. Sâmia Bomfim, deputada federal (PSOL-SP)

Ato em SP pode ser o fim da força política de Bolsonaro, diz Sâmia

A manifestação convocada por Jair Bolsonaro para domingo (25) na Avenida Paulista pode significar o fim da força política do ex-presidente, analisou Sãmia.

Tentar não sair da linha do discurso decorado e preparado será um grande desafio para o Bolsonaro. Independentemente disso, dificilmente mudará a situação jurídica dele, que é muito complicada. Não será uma virada da correlação de forças, mas pode ser o fim derradeiro dessa força política que ele tem. Sâmia Bomfim, deputada federal (PSOL-SP)

