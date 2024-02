Sakamoto: Bolsonaro e Valdemar tentaram enriquecer de forma fácil

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o presidente de seu partido, Valdemar Costa Neto, são "duas figuras que tentaram enriquecer de forma fácil", disse o colunista Leonardo Sakamoto no UOL News da manhã desta terça-feira (20).

Valdemar é ligado à mineração há mais de 50 anos. Ele teve pelo menos três empresas do ramo, já foi condenado por dano ambiental e é sócio de um líder garimpeiro da Amazônia.

Bolsonaro é uma pessoa, historicamente, ligada ao garimpo. O pai dele garimpava, o Bolsonaro garimpou e levou, inclusive, militares para garimpar com ele na década de 80. Durante o governo, incentivou garimpeiros que atuavam de forma ilegal a explorarem áreas proibidas, de conservação e áreas indígenas.

Deu aos garimpeiros uma espécie de salvo-conduto, garantindo que adentrassem terras indígenas levando doenças, contaminando rios química, produzindo fome e gerando morte, e punindo os fiscais do Ibama e do ICMBio e técnicos da Funai que atuavam para limitar a atuação desses garimpeiros.

O sonho de todo garimpeiro, tentar enriquecer de forma fácil, faz sentido dentro da biografia do Bolsonaro. Em sua história de vida, há outros casos em que ele buscou enriquecer de forma fácil. Por exemplo, embolsando salários de funcionários fantasmas, via rachadinha, em seu gabinete e dos filhos.

Valdemar Costa Neto também tem uma série de casos em que tentou enriquecer de forma fácil, seja com corrupção durante governos do PT, seja utilizando sua máquina partidária.

De certa forma, são duas figuras que tentaram enriquecer de forma fácil conectadas pelo garimpo e pela tentativa de golpe de Estado, a ponto do próprio Valdemar utilizar o PL como instrumento do golpe para tentar manter Jair no poder.

O que aconteceu

A Polícia Federal investiga se Valdemar tem relação com o garimpo ilegal. Os agentes apuram a origem de uma pepita de ouro apreendida na casa do ex-deputado no último dia 8, durante operação que mirou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e aliados. Valdemar chegou a ficar preso por dois dias por posse ilegal de arma.

Os registros da atividade do ex-deputado na mineração começam em 1973. Foi nesse ano que ele fez seu primeiro pedido de pesquisa minerária à ANM (Agência Nacional de Mineração), para explorar areia em Mogi das Cruzes (SP).

Valdemar já atuou no Amazonas e no interior de São Paulo. Ele foi sócio de uma empresa que explora caulim, um minério usado na indústria, na região de Manaus. E teve outras duas dedicadas à extração de areia, argila e água mineral em Mogi das Cruzes e cidades próximas.

Uma das empresas já foi condenada por dano ambiental. Em 2019, a Justiça determinou que Valdemar pague indenização pela devastação de uma área equivalente a 28 campos de futebol em Biritiba Mirim (SP). O valor, que ainda não foi calculado pela Justiça, deverá ser de pelo menos R$ 100 mil.

O presidente do PL é sócio de um militante pró-garimpo. Francisco Jonivaldo Mota Campos, conhecido como Joni Motta, é uma das lideranças do movimento Garimpo é Legal, que atua na região norte. Por meio da empresa Reflorestadora Holanda, subsidiária de um grupo holandês, Mota se associou a Valdemar para um projeto de reflorestamento — mas a matriz europeia foi processada por fraude e o negócio acabou extinto.

A defesa de Valdemar foi procurada, mas não quis comentar o assunto. Em depoimento à PF após a prisão, o ex-parlamentar disse que recebeu a pepita de presente, há quatro ou cinco anos, "de uma pessoa da qual não se recorda e nem mantém contato atual".

