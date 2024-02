Rússia insere irmão de Navalny em lista de procurados

MOSCOU, 20 FEV (ANSA) - A Rússia colocou o irmão do ativista de oposição Alexey Navalny, Oleg Navalny, em uma lista de procurados pela Justiça.

A notícia, divulgada pela agência estatal Tass, chega quatro dias após o anúncio da morte de Navalny, vítima de um suposto mal súbito em uma colônia penal no Círculo Polar Ártico.

A Tass afirma que o nome de Oleg Navalny foi colocado em uma lista de procurados na base de dados do Ministério do Interior devido a um novo processo criminal contra ele. A agência, no entanto, diz que ainda não se sabe o teor da suspeita contra o irmão do ativista.

Pouco antes, o Kremlin rejeitou o pedido feito pela União Europeia de uma investigação internacional sobre a morte de Navalny, principal opositor do presidente Vladimir Putin ao longo da última década.

O corpo do dissidente não foi restituído à família, que fez um apelo direto ao mandatário para reaver os restos mortais.

"Dirijo-me a você, Vladimir Putin, a solução do problema depende apenas de você. Deixe-me ver meu filho, peço que o corpo de Alexei seja imediatamente entregue para que eu possa sepultá-lo humanamente", afirmou a mãe do ativista, Lyudmila Navalnaya, em um vídeo gravado diante da colônia penal IK-3, na Sibéria. (ANSA).

