Rio ganha polo cultural vitrine de relação entre Itália e Brasil

RIO DE JANEIRO, 20 FEV (ANSA) - Será inaugurado no Rio de Janeiro nesta quinta-feira (22) o novo "Polo Cultural ItalianoRio - arte, design e inovação", criado pelo Consulado Geral da Itália, pelo Instituto Italiano de Cultura e pelo instituto Europeu de Design (IED). A data de inauguração foi escolhida por marcar o Dia Nacional do Imigrante Italiano no Brasil.

O espaço fica no prédio da Casa d'Italia, no centro da Cidade Maravilhosa, e conta com quase 500 m², com lounge e mezanino, em um projeto para abrigar exposições de arte, moda e design; eventos em segmentos como gastronomia, tecnologia e inovação; além de cursos, seminários e palestras.

Os primeiros eventos serão exposições temporárias. Uma delas, "1874-2024: 150 anos de amizade e conexão entre Itália e Brasil, juntos rumo ao futuro", terá como peça-chave um painel de grafite de 42 m² do artista Bruno Big retratando a chegada dos imigrantes, além de vídeos e painéis temáticos sobre a influência do fenômeno.

A outra, "Dell'Architettura - presença italiana na paisagem carioca", contará com 40 imagens de pérolas arquitetônicas capturadas por Aristides Corrêa Dutra.

Também será exposto o novo logotipo oficial do 150º aniversário da imigração italiana no Brasil, escolhido em um concurso com alunos das escolas italianas no país.

O vencedor foi o projeto de Joshua Azze Distel, de 17 anos, que representa um navio com o número "150" estilizado integrado à figura.

A abertura contará com a presença do embaixador Alessandro Cortese e do vice-ministro italiano de Relações Exteriores e Cooperação Internacional, Edmondo Cirielli. (ANSA).

