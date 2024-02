Testei quase 20 tipos de água micelar, e a Sensibio H2O é a melhor para mim

Como jornalista de beleza há mais de 13 anos, já testei bastante produto para tirar a maquiagem do rosto. E posso dizer com tranquilidade que a melhor água micelar que já usei até hoje é a Sensibio H2O, da Bioderma.

Além de ser mais gentil com a minha pele sensível, ela é também a que mais rendeu com o uso.

O que eu gostei

Gentil com a pele. Simplificando, a tecnologia micelar do produto agarra sujeira, partículas de poluição e maquiagem (inclusive a dos olhos), sem irritar a pele. E é por isso que ela faz sucesso, já que tira com eficiência esses resíduos - e só eles.

Eu tenho a pele mista, sensível e madura. Isso significa que se o produto não for suave, eu fico com meu rosto irritado e vermelho - e nada disso acontece quando uso a Sensibio H2O.

Imagem: Karina Hollo

Fácil de usar. Basta molhar um disco de algodão com o produto e passar delicadamente no rosto todo, incluindo olhos e boca - para tirar base, corretivo, blush, batom, lápis de sobrancelha, máscara de cílios...

Consolidada no mercado. O produto foi o primeiro do tipo a ser lançada no mundo, em 1991, lá na França, com a missão de limpar a pele sensível sem agredi-la. Ela chegou oficialmente ao Brasil em 2015. Nos shootings (dias reservados para fazer fotos ou filmagens) de capa, lembro que os maquiadores contavam que ela estava na bolsa de todas as modelos internacionais - isso porque era a única que tirava a maquiagem, de um desfile para o outro, sem irritar a pele.

Econômica. Já testei umas 15 ou 20 marcas de água micelar, e a Sensibio foi a mais econômica. Você precisa de menos produto para tirar a maquiagem em comparação às outras. O indicado é que você continue limpando até que o disco de algodão saia limpo. Mas como costumo lavar o rosto depois de demaquilar, uso dois algodões e vou para o passo do sabonete.

Quando sinto necessidade, uso como tônico, para reequilibrar o PH da pele pós lavagem com sabonete, com aval da minha dermatologista.

Ou ainda, quando eu estou com preguiça de lavar o rosto, dou um truque em mim mesma: tiro a maquiagem com a água micelar e, na sequência, jogo só uma água no rosto. Voilá! Segundo dicas de amigas dermatologistas, ao menos assim eu minimizo o risco de acne ou que reste oleosidade na face.

Não arde os olhos. Ela tira a maquiagem dos olhos (geralmente uso máscara de cílios, delineador ou sombra) sem aquela sensação de ardor, que já aconteceu comigo quando usei outras águas micelares.

E nesse caso, nem precisa (ou deve) esfregar muito. A pele da região é delicada, fininha e pode ganhar rugas com muito esfrega-esfrega. Basta uma passada para tirar a make.

Sem perfume. A fabricante diz que a água micelar foi criada para prevenir riscos de reação da pele ao ter contato com o produto. E um dos pontos para conseguir isso é não ter fragrância, sabia? Esse é um dos componentes que mais potencialmente causa alergia ou irritação.

Opções de tamanho. A marca vende duas versões: 100ml e 500ml. A pequena cabe em quase qualquer lugar, seja na nécessaire de viagem ou da academia. O bico de todas elas deixa uma quantidade controlada de produto sair, evitando desperdício. Realmente, uma ótima aposta.

Pontos de atenção

Preço. Eu gostei tanto da experiência com o produto na minha pele que não encontrei pontos negativos. Mas o preço não é barato. O valor da versão maior gira em torno de R$ 89 a R$ 100.

Prefiro lavar o rosto depois. Apesar de a marca informar que a água micelar Sensibio H2H pode ser usada sem enxágue, eu gosto de lavar o rosto em seguida. Fca um aspecto melhor para mim.

Para quem é o produto?

A Sensibio H2O é indicada para uma limpeza diária de pele sensível normal à seca (a marca até tem outras versões, para pele oleosa ou com efeito clareador).

Segundo a fabricante, ela pode pode ser usada por adultos e adolescentes. As minhas duas filhas aqui em casa, que amam maquiagem, usam e adoram. Para mim, não encontrei substituta ainda. Uso todo dia à noite.

