Projeto no RS mira aproximar cultura italiana a gaúchos

SÃO PAULO, 20 FEV (ANSA) - A cidade de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, inaugurou um projeto que tem como objetivo aproximar a cultura e a língua italiana.

Em uma iniciativa inédita no estado, o projeto é marcado pela chegada de duas professoras italianas que oferecerão aos alunos a chance de conhecer as questões culturais relacionadas ao país europeu.

O lançamento do projeto "Vivências Italianas" também teve a reinauguração do Edifício Texas, que faz parte do Instituto Educacional (IE) de Passo Fundo, onde serão ministradas as aulas.

A estrutura será palco de aulas sobre a história, arte, música, culinária e cultura da Itália. A iniciativa atenderá alunos desde o nível 2 até os estudantes do 3º ano do Ensino Médio durante o ano letivo de 2024.

"O intercâmbio que aproxima os cidadãos ítalo-gaúchos da Itália é muito precioso e ficamos felizes em fomentar o interesse e o acesso à cultura italiana. É uma conquista importante que muito nos orgulha, especialmente por ocorrer em um momento histórico que é a preparação para a celebração dos 150 anos da imigração italiana no Rio Grande do Sul, em 2025", disse o cônsul-geral da Itália em Porto Alegre, Valerio Caruso.

Erasmo Carlos Battistella, presidente do ECB Group, comentou que a ideia é "incentivar o maior conhecimento da cultura Italiana", além de "estabelecer uma escola de qualidade".

(ANSA).

