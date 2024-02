Presidente dos Emirados Árabes Unidos oferece condolências pelo falecimento de Abdullah Almuqbali

HATTA, 20 de fevereiro de 2024 (WAM) -- O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, expressou condolências pelo falecimento de Abdullah Mohamed Almuqbali em Hatta. Mohamed bin Zayed manifestou ainda simpatia à família de Almuqbali, oferecendo orações.

A visita ao majlis de condolências em Hatta contou com a presença do xeique Mohammed bin Hamad bin Tahnoon Al Nahyan, conselheiro para Assuntos Especiais na Corte Presidencial, e Ali bin Hammad Al Shamsi, secretário-geral do Conselho Supremo de Segurança Nacional.