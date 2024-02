Presidente da COP28 pede ação sem precedentes de todos os governos, empresas e setores para concretizar o Consenso dos EAU

PARIS, 20 de fevereiro de 2024 (WAM) -- A implementação do Consenso dos Emirados Árabes Unidos, o conjunto histórico de medidas acordadas na COP28 para manter o aumento médio da temperatura global abaixo de 1,5°C, exigirá uma "ação sem precedentes" das partes interessadas globais, disse na terça o ministro da Indústria e Tecnologia Avançada e presidente da COP28, Dr. Sultan Al Jaber, durante um evento realizado na sede da Agência Internacional de Energia (IEA, na sigla em inglês) em Paris.

O Consenso dos EAU elevou o nível e definiu um "caminho claro para manter nossa estrela do norte de 1,5°C dentro do alcance", afirmou o Dr. Al Jaber durante o evento "Além da COP28: Hora de Unir, Agir e Cumprir o consenso dos Emirados Árabes Unidos". O evento contou com a presença de ministros, embaixadores, executivos do setor e outros líderes, incluindo Fatih Birol, diretor-executivo da IEA, Laurent Fabius, presidente da COP21 e John Kerry, enviado especial do presidente dos Estados Unidos para o clima.

Observando que na COP28 "a solidariedade superou a polarização, a inclusão prevaleceu sobre o apontar de dedos e o espírito de parceria reuniu o melhor da humanidade", o que foi fundamental para alcançar o Consenso dos Emirados Árabes Unidos, o Dr. Al Jaber pediu aos participantes que mantivessem esse espírito vivo e aproveitassem o impulso alcançado na COP28. "O Consenso dos EAU estabeleceu uma nova direção e uma clara correção de curso. Agora precisamos transformar um acordo sem precedentes em uma ação sem precedentes. Agora é a hora de todas as partes interessadas se mobilizarem", acrescentou.

Todas as Partes que assinaram o Consenso dos Emirados devem trabalhar para aprimorar suas Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDCs), antes do próximo ciclo em 2025. "Esse trabalho precisa começar agora mesmo. Eles precisam adotar metas abrangentes de redução de emissões em toda a economia, que cubram todos os gases de efeito estufa, estejam alinhadas com a ciência e mantenham o alcance de 1,5°C", ressaltou o presidente da COP28.

Todos os setores devem aproveitar sua tecnologia, talento e balanços patrimoniais para descarbonizar em escala, destacou o Dr. Al Jaber, conforme descrito no Consenso dos Emirados Árabes Unidos. A COP28 também pressionou o setor de petróleo e gás a se mobilizar, com 40% da produção global de petróleo se comprometendo a zerar as emissões de metano até 2030 e a zerar as emissões líquidas até 2050. Embora descreva essas metas como "um bom começo", o Dr. Al Jaber disse que isso deve ser desenvolvido. "Continuarei a pressionar por mais", enfatizou.

O Consenso dos Emirados Árabes Unidos estabeleceu um roteiro claro para manter 1,5°C dentro do alcance e entregou uma série de novidades mundiais em toda a agenda climática, incluindo o primeiro acordo de transição para abandonar os combustíveis fósseis, uma meta para triplicar a capacidade de energia renovável até 2030 e um compromisso para acabar com o desmatamento no mesmo período.

No entanto, o presidente da COP28 advertiu que a "transição energética levará a uma turbulência energética, se abordarmos apenas o lado da oferta da equação energética". Para lidar com o lado da demanda, "serão necessários incentivos políticos inteligentes para comercializar alternativas de carbono zero para a indústria pesada, como o hidrogênio", afirmou. "Será necessário um investimento maciço em infraestrutura de rede para fornecer energia renovável ao usuário final. E isso exigirá que os governos e todas as partes relevantes sejam honestos e transparentes com relação aos custos e às compensações envolvidas", acrescentou.

O financiamento é o principal facilitador da ação climática, e todas as fontes de financiamento disponíveis - públicas, multilaterais e privadas - precisam ser ativadas, sendo que "precisamos de novos modelos de financiamento misto, alavancando fundos concessionais, catalíticos e de investimento para garantir que o progresso climático se estenda totalmente ao Sul Global", ressaltou o presidente da COP28. Acrescentando que a COP28 mobilizou USD 85 bilhões em novas promessas e compromissos e lançou o maior veículo de investimentos privados do mundo para a ação climática - ALTÉRRA. "Esse modelo pode e deve ser replicado muitas vezes", lembrou.

Com o compromisso das nações desenvolvidas de mobilizar USD 100 bilhões por ano em financiamento climático finalmente cumprido, e a Nova Meta Coletiva Quantificada (NCQG) sobre financiamento climático a ser acordada na COP29, "o mundo deve elevar o nível para enfrentar os desafios que temos pela frente, mobilizando trilhões em vez de bilhões", disse o Dr. Al Jaber.

O Consenso dos Emirados Árabes Unidos é agora reconhecido como um acordo histórico que reafirma a posição do país como líder global na agenda internacional de clima e desenvolvimento. Apresentado em um cenário geopolítico complexo, o Consenso dos EAU ressaltou o valor da parceria e destacou o poder do multilateralismo. Esse acordo sem precedentes deve agora ser cumprido com ações sem precedentes de todas as partes interessadas.

O presidente da COP28 concluiu conclamando as indústrias e os países representados no evento a apoiarem a "condução da agenda progressiva do Consenso dos Emirados Árabes Unidos" e destacou que a COP28 criou um momento de esperança em tempos difíceis. "Não vamos desperdiçá-lo. Vamos aproveitar essa energia positiva para impulsionar um progresso revolucionário", reiterou.

A Troika das Presidências da COP (a Troika) foi uma das principais conquistas da Presidência da COP28 e foi determinada pelo Consenso dos Emirados Árabes Unidos. A Troika foi formalmente lançada na semana passada para unir a COP28 com as Presidências da COP do Azerbaijão e do Brasil e aumentará a cooperação internacional para estimular a ambição na próxima rodada de NDCs.

"A Troika, pela primeira vez, preencherá a lacuna entre as COPs. E dará continuidade, manterá o ritmo e ajudará a ancorar a implementação do histórico Consenso dos Emirados Árabes Unidos. Seu objetivo será transformar os compromissos assumidos na COP28 em resultados concretos." afirmou o Dr. Al Jaber.