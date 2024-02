Por falta de água e comida, 90% das crianças menores de 5 anos sofrem de infecções na Faixa de Gaza

Um relatório elaborado por três agências das Nações Unidas indica que pelo menos 90% das crianças palestinas menores de 5 anos sofrem de uma ou mais doenças infecciosas na Faixa de Gaza. A falta alarmante de alimentos, a desnutrição desenfreada e a rápida propagação de doenças podem levar a uma "explosão" no número de mortes de crianças no território palestino em guerra, alertou a ONU na segunda-feira (19).

Vinte semanas após o início da guerra de Israel contra o Hamas, o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), a Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Programa Alimentar Mundial (PAM) afirmam que os alimentos e a água potável se tornaram "extremamente escassos" na Faixa de Gaza e quase todas as crianças sofrem de doenças infecciosas.

"A Faixa de Gaza está à beira de uma explosão no número de mortes infantis evitáveis, o que poderia piorar o já insustentável nível de mortes infantis em Gaza", disse Ted Chaiban, vice-diretor de ação humanitária do Unicef no território palestino ocupado.

Ao longo das duas semanas anteriores a esta avaliação, 70% das crianças palestinas menores de 5 anos apresentavam um quadro de diarreia. Este percentual é 23 vezes superior aos dados de referência levantados em 2022.

"Fome e doença são uma combinação mortal", disse o encarregado de situações de emergência da OMS, Mike Ryan, em comunicado. "Crianças famintas, debilitadas e profundamente traumatizadas têm maior probabilidade de adoecer, e as crianças doentes, especialmente aquelas com diarreia, não conseguem absorver bem os nutrientes", acrescentou.

Segundo a avaliação da ONU, mais de 15% das crianças com menos de 2 anos, ou uma em cada seis, sofrem de "desnutrição aguda" no norte de Gaza, quase completamente privadas de ajuda humanitária.

"Como os dados foram recolhidos em janeiro, a situação deve ser ainda mais grave atualmente", alertaram as agências da ONU.

Desnutrição aguda

No sul da Faixa de Gaza, 5% das crianças com menos de 2 anos sofriam de desnutrição aguda, de acordo com o relatório.

"Tal declínio no estado nutricional de uma população em três meses não tem precedentes no mundo", afirmam as três agências das Nações Unidas.

Children in Gaza have been exposed to deeply distressing events, witnessing horrors that no child should.



The world cannot abandon them. We need a humanitarian ceasefire. Now. pic.twitter.com/aQfC5XMDpG ? UNICEF (@UNICEF) February 14, 2024

A guerra na Faixa de Gaza foi desencadeada por um ataque terrorista sem precedentes do movimento islâmico palestino Hamas, lançado em 7 de outubro por combatentes infiltrados no sul de Israel. Mais de 1.160 pessoas morreram no território israelense, a maioria civis, segundo uma contagem da AFP baseada em dados oficiais de Israel.

Desde então, a ofensiva israelense no território vizinho, governado pelo movimento islâmico desde 2007, deixou 29.092 mortos em Gaza, a grande maioria civis, segundo o Ministério da Saúde do Hamas. O bloqueio total das Forças de Defesa de Israel à Faixa de Gaza resultou na atual crise alimentar e humanitária que atinge a população de cerca de 2 milhões de palestinos do enclave.

Lula acusou Israel de genocídio

Em visita à Etiópia, no domingo (18), o presidente Lula comparou a guerra na Faixa de Gaza ao Holocausto, durante a Segunda Guerra Mundial.

"Quando vejo o mundo rico anunciar que está parando de dar contribuição para a questão humanitária para os palestinos, eu fico imaginando qual é o tamanho da consciência política dessa gente, e qual é o tamanho do coração solidário dessa gente que não está vendo que na Faixa de Gaza não está acontecendo uma guerra, mas um genocídio. Não é uma guerra entre soldados e soldados: é uma guerra entre um exército altamente preparado e mulheres e crianças", disse o presidente brasileiro, ao ser questionado pela RFI sobre a suspensão de doações de países ocidentais à agência da ONU para os refugiados palestinos (UNRWA).

As declarações de Lula abriram uma grave crise diplomática entre Brasil e Israel. O governo do primeiro-ministro israekense, Benjamin Netanyahu, declarou Lula 'persona no grata' no país do Oriente Médio.

Votação de cessar-fogo na ONU

O Conselho de Segurança da ONU deve votar nesta terça-feira um novo texto, preparado pela Argélia, pedindo um cessar-fogo "imediato" na Faixa de Gaza. A resolução foi ameaçada de veto pelos Estados Unidos, membro permanente do órgão, ao lado de França, Reino Unido, Rússia e China.

A situação humanitária continua preocupante no território, onde quase 1,5 milhão de palestinos deslocados estão refugiados na cidade de Rafah, ameaçados por uma ofensiva israelense de grande envergadura. Vinte e seis dos 27 países da União Europeia pediram na segunda-feira uma "pausa humanitária imediata" na Faixa de Gaza.

