Petrobras e sócios preveem mais de US$1,5 bi em projeto para reduzir emissões em Mero

Por Rodrigo Viga Gaier e Fabio Teixeira

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A Petrobras e suas sócias no campo de Mero, no pré-sal da Bacia de Santos, vão investir até 2028 mais de 1,5 bilhão de dólares em tecnologia patenteada pela empresa, que visa o aumento da eficiência e descarbonização da produção, disse nesta terça-feira o CEO Jean Paul Prates.

A tecnologia inédita, chamada de HISEP®, poderá transferir para o fundo do mar estruturas de separação e reinjeção de CO2 que hoje ficam na plataforma.

"HISEP® é mais uma tecnologia na direção da descarbonização na atividade de petróleo", disse Prates a jornalistas, em evento no centro de pesquisas da petroleira (Cenpes) para apresentar a iniciativa.

"Nós encontramos riqueza no mar, petróleo com alto conteúdo de CO2, vamos fazer a injeção no fundo do mar, na origem, em vez de subir para plataforma, vai fortalecer nosso programa de reinjeção de gás, que é o maior do mundo."

Prates destacou que a tecnologia permitirá ainda uma redução do número de trabalhadores alocados em plataformas de petróleo.

