Parlamento da Hungria votará adesão da Suécia à Otan na segunda-feira

A Hungria, o último país que precisa ratificar a adesão da Suécia à Otan, vai submeter a candidatura de Estocolmo a uma votação no Parlamento na próxima segunda-feira (26), anunciou o partido governista.

"Peço ao presidente do Parlamento a inclusão na agenda da sessão de 26 de fevereiro a votação final sobre o protocolo de adesão da Suécia ao Tratado da Aliança Atlântica, que vamos apoiar", escreveu no Facebook Mate Kocsis, líder da bancada parlamentar do partido Fidesz, que tem maioria.

Após meses de espera e pressões, o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orban, informou no sábado que Budapeste aprovaria a adesão da Suécia à Otan.

O nacionalista Orban se distanciou da UE ao manter uma relação próxima com o Kremlin após o início da invasão da Ucrânia, em fevereiro de 2022.

O chefe de Governo húngaro havia prometido não ser o último a aprovar a candidatura sueca, mas o Parlamento da Turquia, o outro país relutante, se antecipou e aprovou a adesão da Suécia em janeiro.

Estocolmo anunciou a candidatura à Otan em maio de 2022, poucos meses após o início da invasão russa da Ucrânia.

A Suécia apresentou sua candidatura ao mesmo tempo que a vizinha Finlândia, que se tornou o 31º membro da Aliança em abril do ano passado.

Os dois países nórdicos, preocupados com sua segurança, romperam desta maneira décadas de neutralidade observada após a Segunda Guerra Mundial.

