Parlamentares republicanos pedem que Biden desative conta da campanha no TikTok

Por David Shepardson

WASHINGTON (Reuters) - Um grupo de 18 parlamentares republicanos pediu ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que desative a conta de sua campanha à reeleição no TikTok, alegando preocupações com a segurança nacional.

Em uma carta vista pela Reuters, os parlamentares disseram que Biden estava "ignorando os riscos de segurança nacional bem estabelecidos do TikTok. Como o governo federal pode alertar os norte-americanos sobre os riscos desse aplicativo se o Comandante em Chefe também o usa?"

A campanha de Biden entrou no aplicativo de vídeos curtos em 11 de fevereiro, à medida que o presidente tenta cortejar eleitores mais jovens. O vídeo inicial da campanha já foi visto 9,6 milhões de vezes e a conta tem cerca de 166.000 seguidores.

Os parlamentares, incluindo os senadores Marco Rubio, Jerry Moran, John Barrasso, Marsha Blackburn, Rick Scott e Josh Hawley, pediram a Biden que "exclua sua conta e reconheça publicamente a ameaça à segurança nacional representada pelo TikTok".

A Casa Branca e o TikTok não responderam aos pedidos de comentários sobre a carta na segunda-feira, enquanto a campanha de Biden não quis comentar.

Na semana passada, o senador democrata Mark Warner levantou preocupações sobre as implicações de segurança nacional do TikTok e a decisão da campanha de Biden de se associar à plataforma.

"Acho que ainda precisamos encontrar uma maneira de seguir a Índia, que proibiu o TikTok", disse Warner, que preside o Comitê de Inteligência do Senado. "Estou um pouco preocupado com uma mensagem ambígua."

A pré-candidata presidencial republicana Nikki Haley reiterou no domingo seu apelo pela proibição do TikTok. "Deveríamos tê-lo banido desde o início. É incrivelmente perigoso", disse ela em um evento da Fox News.

Os esforços no Congresso para banir o TikTok ou criar novas ferramentas para restringi-lo estão paralisados, enquanto alguns parlamentares desejam que o Departamento de Comércio coloque a ByteDance, empresa controladora do TikTok, sediada na China, em uma lista de controle de exportação.

No mês passado, o TikTok informou ao Congresso que 170 milhões de norte-americanos usam o aplicativo atualmente, em comparação com 150 milhões no ano anterior.