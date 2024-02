OMS alerta para rápida propagação do sarampo no mundo devido à queda na vacinação

A OMS alertou na terça-feira (20) para a rápida propagação do sarampo em todo o mundo, com mais de 306 mil casos declarados no ano passado, um salto de 79% num ano. A organização fez um apelo a uma intensificação da vacinação.

"Estamos extremamente preocupados com o que está acontecendo em relação ao sarampo", disse Natasha Crowcroft, conselheira técnica para sarampo e rubéola da Organização Mundial da Saúde, em coletiva de imprensa.

"Tem havido um aumento constante de casos de sarampo em todas as regiões da OMS, exceto uma", a região das Américas, disse ela.

Mas à medida que os números aumentam em todo o mundo, a OMS teme que a região das Américas possa, por sua vez, ser assolada por epidemias de sarampo.

Os últimos dados globais (de fevereiro de 2024) mostram 306.291 casos notificados à OMS em 2023, em comparação com 171.156 casos em 2022, um aumento de 79%, mas a organização sublinha que os números reais são muito superiores.

Ainda segundo estimativas da OMS, em 2022 foram contabilizados 9,2 milhões de casos.

O ressurgimento desta doença viral altamente contagiosa, que pode causar complicações fatais e se espalha pelo ar, é atribuído à queda na cobertura vacinal durante os anos da Covid.

"A prevenção do sarampo e da rubéola deixou de ser uma prioridade global e governamental devido a problemas concorrentes como a Covid-19, crises econômicas, conflitos, etc.", afirma a OMS numa nota enviada à imprensa.

Prevenção

A prevenção do sarampo exige que 95% das crianças recebam duas doses da vacina contra a doença. No entanto, em âmbito global, a cobertura vacinal é de 83% e não voltou ao nível de 2019, que era de 86%.

Houve 51 grandes surtos de sarampo no ano passado, em comparação com 32 em 2022, disse Crowcroft.

Para determinar o número de mortes causadas por esta doença, a OMS costuma realizar modelizações.

A organização ainda não tem os resultados para 2023, mas "posso dizer que em 2022 o número de mortes aumentou 43% segundo os nossos modelos, chegando a mais de 130 mil mortes por sarampo", observou a especialista da OMS, que falou por videoconferência do Cairo.

Dada a explosão de casos no ano passado, "esperamos também um aumento no número de mortes em 2023", mas os dados não estarão disponíveis antes de novembro, disse.

Crowcroft também afirmou que o número de mortes dependerá de onde o maior número de casos foi notificado. O número de mortes costuma ser maior quando os casos estão concentrados no continente africano.

A OMS alertou que mais de metade dos países do mundo serão classificados como de alto risco de surto de sarampo até ao final de 2024, a menos que sejam tomadas medidas preventivas urgentes.

Quase metade (48%) destes países são de baixa e média renda. Segundo a OMS, 92% das crianças que morrem de sarampo vivem entre 24% da população mundial, a maioria em países de baixa renda.

(Com AFP)