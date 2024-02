Xô, dengue! Veja 8 produtos para combater o mosquito e deixar a casa segura

Com o crescimento do número de casos de dengue no país, também aumenta a importância de combater a proliferação do Aedes aegypti. Se você está em busca de produtos para eliminar a presença do mosquito em casa, há diferentes opções no mercado, desde aqueles com funcionamento comum até os automáticos.

É bom lembrar que, para combater a proliferação do mosquito, também é fundamental eliminar possíveis locais de armazenamento de água, a exemplo de lixo e vasos de plantas. Confira adiante uma lista com oito produtos para escolher, como inseticidas em formatos aerossol e automático, raquetes elétricas, repelentes recarregáveis e armadilhas.

Conta com apenas um botão de operação.

Não usa químicas e cheiros.

Pode ser usada em ambientes internos, já que não emite fumaça.

Pode ser recarregada por mais de 300 vezes sem perder eficiência.

Com bateria de lítio de 1200 mAh.

Peso: 360 g.

Tem interruptor duplo, com indicadores de trabalho e de energia.

Com botão de segurança.

Possui LED indicadora de funcionamento.

Peso: 260 g.

Não deixa cheiro, de acordo com o fabricante.

É eficaz em áreas internas e externas.

Feito à base de água.

Promete matar o mosquito da dengue já no primeiro spray.

Também mata diversos tipos de insetos, como pernilongos, moscas e baratas.

Com composição à base de água.

Pode durar por até 45 noites, se utilizado por 8 horas por noite.

Promete não deixar cheiro.

Funciona conectado na tomada.

Oferece carregamento micro USB rápido.

Dá choque elétrico apenas quando os mosquitos tocam.

Vem com revestimento ABS para evitar o toque acidental dos dedos.

Não é tóxico e não contém produtos químicos.

O produto é capaz de atrair, capturar e matar insetos.

Também não utiliza produtos químicos e não há necessidade de um refil.

Tem uma operação silenciosa.

Apresenta baixo consumo de energia.

É indicado deixá-lo a um metro e meio do chão.

