"Nós não ungimos reis": Nikki Haley mantém campanha e desafia Trump

Por Gram Slattery

GREENVILLE, Carolina do Sul (Reuters) - A pré-candidata presidencial republicana Nikki Haley prometeu nesta terça-feia seguir em frente com sua candidatura, dizendo que "não ungimos reis neste país" e que ela não tem intenção de desistir após a disputa primária de sábado na Carolina do Sul pela indicação do partido.

"Não sinto necessidade de beijar o anel. E não tenho medo da retaliação de Trump", disse ela em um discurso em Greenville, na Carolina do Sul, onde as pesquisas apontam que será derrotada pelo ex-presidente Donald Trump nas primárias deste fim de semana.

Trump, que tem uma liderança esmagadora nas pesquisas nacionais, e seus aliados aumentaram a pressão sobre Haley para que ela desista da campanha depois de perder as quatro primeiras disputas pela nomeação por margens enormes.

Sua insistência em continuar com a candidatura à Casa Branca irritou a campanha de Trump, que zombou dela e ameaçou cortar os doadores que continuarem a lhe dar dinheiro.

"Não ungimos reis neste país. Temos eleições", disse Haley em seu discurso em seu Estado natal. "É por isso que me recuso a desistir. A Carolina do Sul votará no sábado. Mas no domingo eu ainda estarei concorrendo à Presidência. Não vou a lugar nenhum."

Haley, que foi governadora da Carolina do Sul de 2011 a 2017, está cerca de 60 pontos abaixo de Trump nas pesquisas nacionais, de acordo com uma média mantida pelo site de pesquisas e análises FiveThirtyEight.

Mais cedo nesta terça-feira, a campanha de Trump divulgou um documento argumentando que o ex-presidente está no caminho certo para conquistar matematicamente a indicação até 12 de março com base nos dados atuais.

Embora Haley tenha indicado no início da corrida que achava que poderia derrotar Trump em seu Estado natal, as pesquisas sempre a mostraram perdendo por mais de 30 pontos percentuais lá.

Como resultado, aliados com grandes recursos começaram a voltar sua atenção para vários Estados e territórios que votam no início de março, alguns dos quais têm uma alta proporção de pessoas com boa educação. Esse grupo demográfico constituiu a base principal de apoio de Haley nas primeiras disputas primárias.

A própria campanha de Haley enviou equipes para pelo menos sete Estados que votam em 5 de março -- uma data conhecida como "Super Terça" -- bem como uma equipe para a Geórgia, onde os eleitores vão às urnas em 12 de março.