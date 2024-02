Navio com gado brasileiro causa mau cheiro e incomoda moradores na Cidade do Cabo

CIDADE DO CABO (Reuters) - Um navio que transportava milhares de cabeças de gado, cujo odor fétido causou mau cheiro na turística Cidade do Cabo, na África do Sul, deve continuar sua viagem para o Iraque na terça-feira, segundo autoridades portuárias.

O navio, que partiu do Brasil transportando cerca de 19 mil cabeças de gado, atracou na Cidade do Cabo no domingo, trazendo consigo um odor nauseante que permeou o centro da cidade.

Alguns moradores pensaram que uma grande rede de esgoto próxima havia entupido ou que estavam sentindo cheiro de algum problema no encanamento doméstico, disse uma testemunha à Reuters.

Um conselheiro municipal local, no entanto, confirmou na segunda-feira que o cheiro era de fato do navio "Al Kuwait", que foi imediatamente abordado por inspetores do Conselho Nacional de Sociedades para a Prevenção da Crueldade contra os Animais (NSPCA, na sigla em inglês) na noite de domingo.

"De acordo com a última atualização do agente do navio e do operador do terminal, a partida estimada do navio permanece em 20 de fevereiro de 2024", disse o operador portuário Transnet em um comunicado na terça-feira.

A Transnet disse que a embarcação atracou para receber ração animal, combustível e avaliações veterinárias para os bovinos.

A NSPCA, que faz campanha contra o transporte de animais vivos, apelidou a embarcação de "navio da morte do Kuwait" e atribuiu o odor às péssimas condições que os animais enfrentaram, após passarem duas semanas e meia a bordo, com acúmulo de fezes.

"As fezes que o gado estava depositando já estavam basicamente até o topo de seus cascos em alguns currais", disse à Reuters Grace le Grange, uma inspetora sênior que embarcou no navio.

"Em geral, o gado em si não estava em condições fisicamente ruins em termos de peso, mas nossa preocupação é o que acontece quando isso volta para o oceano", disse.

Le Grange disse que vários animais tiveram que ser sacrificados devido a ferimentos.

(Reportagem de Wendell Roelf)