Nasdaq lidera perdas em Wall St com queda da Nvidia; Walmart atinge máxima recorde

Por Amruta Khandekar e Bansari Mayur Kamdar

(Reuters) - O Nasdaq liderava as perdas em Wall Street nesta terça-feira em meio à queda acentuada da fabricante de chips Nvidia, enquanto a previsão positiva do Walmart limitava o recuo no Dow.

As ações da fabricante de chips caíam mais de 4%, apresentando um desempenho inferior ao de outras ações de megacapitalização e pesando sobre o Nasdaq.

Com o retorno dos investidores após o fim de semana prolongado, o resultado da Nvidia será o centro das atenções após o fechamento dos mercados na quarta-feira e testará o otimismo do mercado em relação ao potencial da inteligência artificial.

Apostas impulsionadas pela IA ajudaram a Nvidia a se tornar a terceira empresa mais valiosa dos EUA e recentemente substituiu a Tesla como a ação mais negociada em Wall Street.

Já o Walmart atingiu uma máxima recorde e subia 5,9%, depois que o gigante do varejo dos EUA previu vendas para o ano fiscal de 2025 amplamente acima das expectativas de Wall Street e aumentou seus dividendos anuais em 9%.

Às 12:40 (de Brasília), o índice Dow Jones caía 0,07%, a 38.601,88 pontos, enquanto o S&P 500 perdia 0,68%, a 4.971,53 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq Composite recuava 1,36%, a 15.561,44 pontos.