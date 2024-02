Nahyan bin Mubarak inaugura a Conferência Internacional sobre Diálogo de Civilizações e Tolerância em Abu Dhabi

ABU DHABI, 20 de fevereiro de 2024 (WAM) -- O xeique Nahyan bin Mubarak Al Nahyan, ministro da Tolerância e Coexistência dos Emirados, enfatizou a importância de convocar a Conferência Internacional sobre Diálogo de Civilizações e Tolerância (IDCT, na sigla em inglês), que será realizada de 20 a 22 de fevereiro, em um momento em que o mundo está testemunhando conflitos e eventos infelizes que exigem o aumento da conscientização sobre a necessidade urgente de espalhar esperança e otimismo na comunicação intercultural.

O xeique Nahyan acrescentou que os esforços se concentram em derrubar as barreiras da incompreensão, reavivar os valores da tolerância, da fraternidade humana e do diálogo, da troca de ideias e da cooperação para enfrentar os desafios.

A declaração foi feita após a inauguração da Conferência IDCT, organizada pelo Centro de Pesquisas da Emirates Scholar (ESRC), em cooperação com o Ministério da Tolerância e Coexistência e a Aliança das Civilizações das Nações Unidas (UNAOC) e o Escritório de Convenções e Exposições de Abu Dhabi sob o tema "Unindo Culturas, Nutrindo a Diversidade".

O evento, realizado no Centro Nacional de Exposições de Abu Dhabi (ADNEC), está contando com a participação de mais de 50 palestrantes e mais de 2 mil participantes dos Emirados Árabes Unidos e do exterior, e explora uma variedade de tópicos, como o intercâmbio de experiências históricas, o papel da cultura na promoção da coexistência e a importância de compreender e respeitar as diferenças culturais nas sociedades contemporâneas.

Em seu discurso de abertura, o xeique Nahyan disse que os EAU continuarão sendo um modelo único e bem-sucedido de coexistência pacífica, aproximando pessoas de diferentes religiões, culturas, nacionalidades e origens. E acrescentou que os residentes do país se sentem livres e seguros para negociar e fazer negócios nos Emirados, que continuam a solidificar seu status de destino preferido para viver e trabalhar.

O xeique Nahyan afirmou "serem realmente gratos pelo compromisso inabalável dos Emirados Árabes Unidos com esses valores humanos universais sob a sábia liderança do presidente, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan". E acrescentou que, graças a essa liderança e às diretrizes, os Emirados "estão firmes em seu esforço para combater o mal-entendido, o preconceito, a ignorância, o medo e o ódio, impulsionados por sua crença de que a compreensão e o respeito mútuo podem ajudar a alcançar uma prosperidade econômica sem paralelo, sustentada pela estabilidade social e política", afirmou.

E enfatizou que as mentes se comunicam por meio do diálogo, o que contribui muito para alcançar o progresso e promover a tolerância, a compreensão e a paz, além de ajudar a liberar o enorme potencial positivo de um mundo diversificado e interconectado. O ministro da Tolerância e Coexistência explicou que a construção de uma comunidade mundial pacífica e próspera deve se basear no compromisso de praticar esses valores humanos universais.

Também discursaram na abertura Miguel Ángel Moratinos, subsecretário-geral das Nações Unidas e alto representante da UNAOC, e o major-general Dr. Ahmed Naser Al Raisi, presidente da Organização Internacional de Polícia Criminal (INTERPOL).

Moratinos disse que promover a compreensão e a cooperação entre diferentes civilizações e culturas é uma meta que todos nós devemos nos esforçar para alcançar, observando que essa conferência pode fazer uma contribuição vital nessa área.

E acrescentou que os Emirados Árabes Unidos sempre foram o berço da tolerância e da fraternidade humana e são um modelo maravilhoso de coexistência verdadeiramente civilizada.

O xeique Abdullah bin Bayyah, membro do Comitê Executivo da Religiões pela Paz, destacou que o diálogo é um valor fundamental e uma característica proeminente da civilização e da cultura islâmica e árabe.

E acrescentou que o Islã estabeleceu o diálogo e o transformou em um princípio fundamental para a comunicação com os outros, independentemente de sua origem ou de suas diferenças.

O juiz Mohamed Abdelsalam, secretário-geral do Conselho Muçulmano de Anciãos, enfatizou que Abu Dhabi se tornou hoje um farol global para a promoção dos valores de moderação, coexistência e fraternidade humana.

E observou que os Princípios dos 50 dos EAU foram apresentados como referência para que o país e seu povo melhorem a qualidade de vida e garantam que os valores detalhados no Documento sobre Fraternidade Humana perdurem nas próximas gerações.