Monark diz que Lula 'não está errado' em comparar ações em Gaza ao nazismo

Do UOL, São Paulo

O influenciador Bruno Monteiro Aiub, o "Monark", defendeu ontem a fala do presidente Lula (PT), que comparou as mortes na Faixa de Gaza ao Holocausto.

O que aconteceu

Monark, que costuma fazer críticas ao presidente, disse que 'Lula não está errado nessa última polêmica'. Ele saiu em defesa de Lula no X (antigo Twitter), e ainda disse para os seguidores buscarem conhecimento.

O podcaster afirmou não considerar humano expulsar milhões de palestinos de suas terras. ''Isso é desumano e um massacre. Precisamos de uma solução humanitária urgente'', escreveu.

Ele concordou com o posicionamento de Lula e disse que Israel passou do 'limite da proporcionalidade'. ''Existem milhões de pessoas passando fome, desabrigadas e sem água e ainda por cima sendo bombardeadas.''

Monark também condenou as ações do Hamas. Ele contou não estar querendo colocar toda a culpa no Governo de Israel: ''Eu quero que o Hamas se dane e o sangue dos palestinos está nas mãos deles também''.

Monark esteve presente em outras situações polêmicas. O influenciador, de 33 anos, defendeu que o Brasil tivesse um partido nazista regulamentado por lei e já foi investigado pela Polícia Federal por suposto crime de desobediência de decisão judicial.