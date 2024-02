Ministro do Exterior dos Emirados visita a Alemanha; situação em Gaza é debatida

BERLIM, 20 de fevereiro de 2024 (WAM) --O xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, ministro das Relações Exteriores, fez uma visita de trabalho à República Federal da Alemanha. A viagem tem o objetivo de fortalecer as relações de amizade e a parceria estratégica abrangente entre os EAU e a Alemanha, além de discutir uma série de assuntos de interesse comum e os últimos acontecimentos no Oriente Médio, bem como todos os acontecimentos regionais e internacionais.

Abdullah bin Zayed se reuniu com Jens Plötner, assessor de política externa e de segurança do chanceler federal alemão, e com uma delegação do Comitê de Assuntos Externos do Parlamento Federal Alemão (Bundestag), chefiada por Michael Roth, presidente do Comitê.

As duas reuniões discutiram as relações de amizade e a parceria estratégica abrangente entre os Emirados Árabes Unidos e a Alemanha, além de maneiras de desenvolver áreas de cooperação bilateral para atender aos interesses comuns dos dois países e de seus povos.

O xeique Abdullah também analisou com Jens Plötner e os membros do Comitê de Assuntos Estrangeiros do Parlamento Alemão os caminhos da cooperação e as oportunidades disponíveis para aprimorá-la em diversos setores, expressando seu orgulho pelas distintas relações de amizade entre os EAU e a Alemanha.

O ministro emirático também discutiu com Annalena Baerbock, ministra Federal das Relações Exteriores da Alemanha, as relações de cooperação e a parceria estratégica abrangente e as formas de desenvolvê-las para apoiar as metas de desenvolvimento dos dois países. Os dois lados também discutiram aspectos de aprimoramento das estruturas de cooperação bilateral em vários campos.

O xeique Abdullah bin Zayed expressou satisfação com a visita à República Federal da Alemanha, enfatizando que os dois países estão ligados por relações fortes e desenvolvidas, baseadas em fundamentos de entendimento, cooperação, respeito mútuo e interesses comuns. Destacou que a parceria estratégica incorpora a profundidade e a força desse relacionamento e a vontade contínua de aprofundar e desenvolver as estruturas de cooperação conjunta para apoiar seus planos de desenvolvimento.

O xeique Abdullah bin Zayed, Jens Plötner, Annalena Baerbock e a delegação do Comitê de Relações Exteriores do Bundestag, chefiada pelo presidente Michael Roth, também discutiram os desenvolvimentos atuais na região, sendo o principal deles a crise na Faixa de Gaza, além de repercussões humanitárias e de segurança.

Durante as reuniões, o ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos ressaltou a importância de fortalecer os esforços regionais e internacionais para alcançar um cessar-fogo sustentável e fornecer uma resposta humanitária urgente às necessidades do povo palestino. Afirmou que a atual crise na região exige o fortalecimento do trabalho multilateral para lidar com suas repercussões, ressaltando que os EAU estão comprometidos em cooperar com todas as partes ativas da comunidade internacional para acabar com o extremismo, a tensão e a escalada da violência na região e fornecer proteção a todos os civis.

Abdullah também enfatizou a necessidade de evitar a escalada da situação nos territórios palestinos ocupados e a importância de combinar esforços para aumentar a resposta global às condições humanitárias sofridas pelo povo palestino e trabalhar para garantir alívio e ajuda médica suficientes para atender às suas necessidades e aliviar seu sofrimento. O ministro emirático voltou a enfatizar a importância de encontrar uma solução política para retomar as negociações com o objetivo de alcançar uma paz abrangente baseada na "solução de dois Estados", enfatizando que os povos da região estão ansiosos por segurança, estabilidade, desenvolvimento e prosperidade.

Dentro da estrutura da visita de trabalho, o xeique Abdullah bin Zayed se reuniu com o Dr. Robert Habeck, vice-chanceler e ministro federal alemão para assuntos econômicos e ação climática. Na ocasião, os dois lados analisaram as relações econômicas entre os dois países e as formas de aprimorá-las dentro da estrutura da parceria estratégica abrangente entre os Emirados Árabes Unidos e a Alemanha.

Agenda econômica e ambiental também é discutida

O xeique Abdullah também se reuniu com vários empresários e CEOs de empresas alemãs, com quem debateu aspectos da cooperação nos campos da economia e do meio ambiente, que oferecem oportunidades atraentes para o estabelecimento de parcerias de investimento que apoiem planos e programas de desenvolvimento em ambos os países.

Além disso, o ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos ofereceu uma recepção para estudantes dos Emirados na Alemanha, para vários emiráticos em tratamento no país - e para vários alemães que viveram nos Emirados Árabes Unidos. Durante a cerimônia, Abdullah destacou seu interesse em fornecer todas as formas de apoio e cuidado para eles durante todo o período de estudo nas instituições educacionais alemãs.

As reuniões e a recepção contaram com a presença de Mariam bint Mohammed Almheiri, chefe do Escritório de Assuntos Internacionais da Corte Presidencial; Saeed Mubarak Al Hajri, ministro-assistente para Assuntos Econômicos e Comerciais, e Ahmed Alattar, embaixador dos EAU na República Federal da Alemanha.