Mecides? Nova marca chinesa copia carros e até nome de outras montadoras

Mesmo com a modernização das montadoras chinesas, que estão aos poucos sendo reconhecidas mundo afora, o país segue ainda sendo uma terra fértil para marcas que copiam modelos de fabricantes renomadas para vendê-los mais barato. É o caso da Mecides, que vem chamando a atenção.

A marca possui já diversos carros inspirados em outros modelos do mundo automotivo. Entre eles estão carros de luxo, modelos utilitários e até mesmo esportivos.

O que aconteceu

Pelas imagens dos modelos (confira no fim da matéria), é possível entender facilmente que os veículos são uma imitação devido às rodas. No entanto, há boas semelhanças na carroceria.

Entre os modelos sofisticados, temos réplicas de Porsches, como o Cayenne, o Macan e até mesmo um SUV seguindo a linha do 911.

Temos também carros que seguem a linha de Aston Martin DBX (foto abaixo) e Maserati Grecale (foto principal, apesar de ter um adesivo na frente que lembra o símbolo da Porsche).

Imagem: Reprodução

Já o modelo Mecides MBJD é inspirado no Bugatti 16C Galibier Concept 2009, com grade em forma de ferradura.

Há ainda um 'Ford Bronco' em uma versão menor. A grade fica maior e as rodas são bem menores que a do modelo original. Outras réplicas de modelos maiores são do Suzuki Jimny e do Mercedes Classe G.

Nem mesmo os compatriotas foram poupados pela Mecides, com réplicas de BYD Dolphin e Saic GM Wuling Bingo.

Entre os carros mais convencionais estão versões do Volkswagen ID.4, Smart e do Mini Countryman John Cooper Works.

Porém, os carros possuem apenas um motor elétrico fraco de 14 cv ou 27 cv, sempre com cerca de 700 kg.

Confira alguns dos modelos:

