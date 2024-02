Mãe de Navalni pede a Putin que entregue corpo do filho

Lyudmila Navalnaya, mãe do falecido líder da oposição russa Alexei Navalni, pediu na terça-feira que o presidente Vladimir Putin entregue o corpo de seu filho para que ela possa enterrá-lo.

Navalni, de 47 anos, ficou inconsciente e morreu repentinamente na sexta-feira após uma caminhada na colônia penal "Lobo Polar", acima do Círculo Polar Ártico, onde cumpria pena de três décadas, informou o serviço penitenciário.

Falando em um vídeo filmado em frente à prisão enquanto pequenos flocos de neve caíam, sua mãe - vestida de preto - reclamou que não sabia nem mesmo onde estava o corpo do filho e pediu que Putin desse a ordem para libertá-lo.

"Pelo quinto dia, não posso vê-lo, eles não estão me entregando seu corpo e nem mesmo me dizem onde ele está", disse Navalnaya na mensagem que foi transmitida no canal Navalny LIVE no YouTube.

"Faço um apelo a você, Vladimir Putin. A resolução dessa questão depende apenas de você. Deixe-me finalmente ver meu filho."

"Peço que o corpo de Alexei seja liberado imediatamente para que eu possa enterrá-lo humanamente", completou.

Ela também enviou uma carta oficial a Putin com a mesma solicitação.

De acordo com aliados de Navalni, um investigador russo disse que as autoridades precisam de pelo menos 14 dias para realizar vários testes químicos em seu corpo e, portanto, não podem entregar o corpo ainda.

O Ocidente e partidários de Navalni dizem que Putin é responsável pela morte de Navalni. O Kremlin negou envolvimento e disse que as alegações ocidentais de que Putin é responsável são inaceitáveis.

Putin não fez comentário público sobre a morte de Navalni, mas isso aprofundou ainda mais a cisão nas relações entre Moscou e o Ocidente, causada pela guerra de quase dois anos na Ucrânia.