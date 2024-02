Ladrão rouba e leva caminhão com R$ 6,2 milhões em Corvettes

Um homem no estado norte-americano do Arizona roubou um caminhão-cegonha com dez unidades do Chevrolet Corvette C8. A carga era avaliada em cerca de US$ 1,25 milhão (cerca de R$ 6,2 milhões na cotação atual), mas foi recuperada de maneira pacífica, com o criminoso - um ex-presidiário - parando o veículo e se entregando às autoridades.

O que aconteceu

Isaiah Walker começou a conversar com o motorista do caminhão em uma loja de autopeças. Entretanto, quando o homem voltava para o veículo, ele o expulsou do veículo e o levou.

Com o caminhão, Walker foi rapidamente localizado pela patrulha rodoviária da região de Cochise. Inicialmente ele resistiu, mas no fim acabou por se entregar à polícia.

Walker alegou que os Corvettes não tiveram a ver com sua motivação para o roubo, e sim o fato de ter sido libertado da prisão e precisar de uma carona para casa.

Chegando à prisão, ele foi autuado por roubo de 11 meios de transporte.

Ninguém ficou ferido na ação, com o caminhão sendo devolvido ao motorista sem danos.

