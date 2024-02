Karina Ribeiro, da VML: 'Ninguém é amigo de uma marca na rede social'

"Hoje, as marcas precisam de contexto, de conteúdo e acertar a forma para falar com os consumidores. Ninguém é amigo de uma marca: ela precisa adequar seu discurso para abrir essa conversa com o consumidor".

É o que diz Karina Ribeiro, CEO da VML, em entrevista ao programa UOL Mídia e Marketing - assista, abaixo, a íntegra da entrevista.

No papo, Karina ainda fala sobre:

as mudanças recentes do mercado publicitário, que foram aceleradas pela fragmentação das mídias,

a transformação cultural das agências,

e sobre o desafio de unir equipes proveniente da fusão entre VMLY&R e Wunderman Thompson, duas das agências mais relevantes do setor.

O que mais ela disse:

Mudanças no setor publicitário

As agências fazem parte da cultura brasileira. Não é que nosso mercado: a sociedade evoluiu e as agências evoluíram junto. Continuamos sendo o celeiro de talentos, onde geramos conversas e conectamos marcas com consumidor de maneira gigante. As agências têm a oportunidade, a capacidade e a obrigação de acompanhar a jornada do consumidor e as mudanças da sociedade.

a partir de 00:59

Disputa entre agências: momento de cooperação ou de competição?

Para os clientes que têm múltiplas agências, os papeis têm que estar claros. Existem diversos jeitos de trabalhar e todo mundo tem que estar focado no resultado. O que tenho a oferecer, por exemplo, os são talentos para gerar resultados de negócios.

a partir de 3:43

Conexão com a cultura

As transformações culturais das agências vêm da sociedade. Estamos em um momento da história da sociedade que foi impulsionada pela transformação digital. As agências precisam perceber essas mudanças culturais. Se uma agência não está ligada com o que está rolando na sociedade, não faz nenhum trabalho relevante e não mexe no ponteiro (de negócios) do cliente.

a partir de 11:15

Escolha como CEO e responsável pela fusão das agências

Acho que a decisão do grupo foi muito em escolher uma profissional que tem 18 anos de grupo, no lugar de pegar uma pessoa de fora. Escolher uma pessoa nascida e criada no grupo manda uma mensagem muito correta sobre o que o Grupo WPP quer para o mercado. Hoje, temos uma oportunidade de criar uma nova cultura com o melhor que tenho das duas agências que se fundem.

a partir de 14:20

Mais mulheres como CEOs de agências

A Karina estar aqui serve para que mais mulheres possam olhar e se motivar a chegar nessa posição. Para as mulheres jovens, que estão começando, olhem e pensem que dá para chegar (numa posição dessas) também.

a partir de 16:49

Criatividade como espinha dorsal

Tudo é sobre criatividade no nosso mercado: isso não muda. A criatividade é a espinha dorsal de tudo. Mudam as formas, mudam os canais, a atenção do consumidor é fragmentada, mas tudo tem que ter criatividade, que precisa acompanhar a evolução de hábitos da sociedade.

a partir de 20:19

Função do CEO na agência

Hoje, a função do CEO é imprimir o ritmo e a cultura da agência, propiciando um ambiente que fomente a criatividade para que possamos surpreender o cliente também, antevendo o que ele precisava.

a partir de 28:30

Confira o programa: