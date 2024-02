De casas populares a obras de alto padrão: Lotus tem R$ 3 bi para vender

Os irmãos Luiz Felipe Hernandez, 32, e Ruy Hernandez, 33, começaram construindo casas populares para o programa Minha Casa Minha Vida, em 2010, em Valparaíso de Goiás (GO). Em 2018, viram uma oportunidade de negócio nos empreendimentos residenciais de alto padrão e criaram a Lotus. Depois, incluíram os empreendimentos corporativos no portfólio.

No total, são 7 empreendimentos de alto padrão entregues e 6 em construção, todos em Brasília. Os destaques são as sedes (já entregues) da Delegação da União Europeia e do Banco Mundial, em Brasília. Alguns projetos possuem certificações, como o selo Procel, por ter eficiência energética, e o Leed, por atender os mais altos padrões de sustentabilidade e eficiência. As certificações Leed são classificadas como Silver, Platinum e Gold.

A Lotus não divulga faturamento nem lucro. Mas o Valor Geral de Vendas (VGV) é hoje de R$ 3,1 bilhões. O VGV é tudo que a Lotus tem a vender considerando todos os seus empreendimentos corporativos e residenciais.

Investimentos de alto padrão. "Um dos pontos altos da empresa foi apostar no nicho de empreendimentos corporativos Triple A", declara Ruy. No mercado imobiliário, o conceito Triple A (ou AAA) é uma referência do que há de melhor em empreendimentos corporativos, como qualidade, padrão de construção com arquitetura autoral, tecnologia e sustentabilidade.

Paixão pelo mercado imobiliário

Luiz Felipe e Ruy nasceram em Brasília e foram criados pela mãe, Fernanda. Advogada tributarista, Fernanda começou a investir em imóveis comerciais, entre eles o desenvolvimento de um shopping na cidade. "Nessa época, eu e meu irmão íamos às reuniões com outros investidores e sócios, representando a nossa mãe, que quase não tinha tempo. Isso gerou em nós uma paixão pelo mercado imobiliário", declara Ruy.

Em 2010, eles viram uma oportunidade de construir casas para o programa Minha Casa Minha Vida, com capital próprio. O investimento não foi informado. "A gente comprou terreno e construiu as casas", diz Ruy. No total, foram construídos três empreendimentos para o Minha Casa Minha Vida.

Depois, de 2013 a 2017, a empresa focou na construção de imóveis de médio padrão. Foram construídos dois prédios de apartamentos em Águas Claras e um em Samambaia, cidades-satélites de Brasília, com 600 apartamentos, no total.

Foco em residenciais de alto padrão

Em 2018, os irmãos abriram a Lotus, visando o mercado imobiliário de alto padrão. O investimento inicial no negócio não foi divulgado. A Lotus atua diretamente em várias frentes, como construção, incorporação, gestão e vendas de imóveis na capital federal.

Desde quando começaram a incorporar e construir, sempre foi um sonho nosso atuar no mercado de alto padrão em Brasília. Portanto, quando percebemos que o mercado de casas populares ficou muito inchado e disputado, procuramos trabalhar com produtos mais exclusivos e com arquitetura autoral em regiões nobres. Era um nicho de mercado com poucos concorrentes.

Ruy Hernandez, um dos sócios da Lotus

O residencial Alma é um dos empreendimentos imobiliários de alto padrão da Lotus, em Brasília Imagem: Divulgação

No início, o foco da companhia eram os empreendimentos residenciais de alto padrão. O primeiro a ser entregue, em dezembro de 2019, foi o Sophistiqué, no bairro Noroeste, região nobre de Brasília. São 24 apartamentos de 303 m², com quatro suítes, e de 4 a 5 vagas de garagem.

Outros destaques residenciais são o Alma e o 310, ambos no Noroeste. Entregue em março de 2023, o Alma tem 24 apartamentos de 272,8 m², com quatro suítes, e de 4 a 5 vagas de garagem. O 310 foi entregue em dezembro de 2021. Tem 48 apartamentos de 154 m², com três suítes, e de 3 a 4 vagas de garagem.

Empreendimentos corporativos no portfólio

Em 2019, a Lotus incluiu empreendimentos corporativos no portfólio. O primeiro foi o Lotus Corporate, no Setor de Clubes Sul, entregue em 2021 e vendido ao Banco Mundial, para ser a sede da instituição no Brasil. Este empreendimento tem a certificação Leed Silver e o selo Procel nível A.

Outro destaque corporativo é o Lotus Prime, no Lago Sul. O Lotus Prime foi entregue em outubro de 2023 e alugado para ser a sede da Delegação da União Europeia no Brasil. É um empreendimento corporativo AAA, que tem a certificação Leed Gold.

Um dos que estão em obras é o Lotus Tower. Localizado na Asa Norte, o empreendimento corporativo terá 17 andares em uma área de mais de 170 mil m².

Os sócios da empresa são os dois irmãos. Em 2023, a empresa emitiu um CRI (certificados de recebíveis imobiliários), via fundo imobiliário, de R$ 115 milhões, para a captação de investidores para o empreendimento Lotus Tower. "Essa foi a primeira vez que a Lotus foi ao mercado financeiro para a captação de recursos. Mais de 2.000 CPFs compraram este CRI", diz Ruy.

Ponto alto e 'guerra de preços'

'Guerra de preços' fez a empresa procurar outra região. Quando começaram a investir em empreendimentos residenciais de alto padrão no bairro Noroeste, a região era promissora, segundo Ruy. No entanto, diz ele, construir no Noroeste ficou caro de 2018 para cá.

Os terrenos ali dobraram de valor e os custos da construção subiram também, mas os preços dos imóveis não acompanharam isso. Além disso, a região está com um alto número de ofertas, gerando uma guerra de preços. Todos os projetos dos nossos empreendimentos são com arquitetura autoral e, por isso, acreditamos ser um produto exclusivo. Pensando nisso, tomamos a decisão de focar nos nossos empreendimentos residenciais na Asa Sul, onde temos quatro obras em andamento, e outra na Asa Norte , afirma Ruy Hernandez

O nicho de empreendimentos corporativos AAA é o ponto alto da Lotus. Ruy diz que a empresa aposta na construção de prédios mais modernos e sustentáveis para abrigar órgãos públicos, empresas privadas e organismos internacionais que precisam de locais maiores e mais confortáveis. "No geral, esses prédios são antigos. Então, apostamos em construir empreendimentos triplo A para atendê-los", declara.