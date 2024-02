Integrante do governo dos EUA destaca participação de mais de 150 empresas do país Gulfood em Dubai

DUBAI, 20 de fevereiro de 2024 (WAM) -- Valerie Brown, conselheira agrícola regional do Departamento de Agricultura dos EUA (USDA, na sigla em inglês) no Consulado dos EUA em Dubai, revelou que cerca de 170 empresas americanas estão participando da Gulfood 2024 em Dubai, observando que a primeira participação do pavilhão dos EUA na exposição remonta a cerca de três décadas.

Brown disse à Agência de Notícias dos Emirados (WAM) que as vendas de 158 empresas americanas na Gulfood em sua sessão de 2023 atingiram US$ 18 milhões. A conselheira observou as relações distintas entre os EUA e os Emirados Árabes Unidos e expressou sua esperança de mais esforços para construir novas parcerias para empresas nacionais americanas durante o evento e para mostrar produtos e alimentos sustentáveis, além de revelar uma cozinha experimental para cozinhas nacionais que inclui os chefs americanos mais famosos.

Brown discutiu o livro "My Story with Food", que explora as culturas e tradições de vários povos do mundo. A publicação apresenta diálogos com chefs renomados que compartilham suas experiências pessoais, impressões e sabores exclusivos. O livro será distribuído a todas as embaixadas americanas no mundo todo como parte de uma "turnê mundial".

A autoridade dos EUA expressou ainda orgulho por essa conquista, que registra e documenta as cozinhas americana, árabe, europeia e do Golfo, em uma tentativa de integrar o mundo em torno de uma mesa. A publicação inclui muitos segredos, histórias e experiências dos chefs mais famosos de 105 países do mundo.