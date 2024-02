Integração do turismo impulsiona EAU no mapa global do setor, diz governante de Ras Al Khaimah

RAS AL KHAIMAH, 20 de fevereiro de 2024 (WAM) -- O xeique Saud bin Saqr Al Qasimi, membro do Conselho Supremo e governante de Ras Al Khaimah, destacou a importância da integração entre várias autoridades governamentais nos Emirados Árabes Unidos para ajudar a atingir as metas nacionais de turismo destinadas a impulsionar a estatura do turismo global do país e mostrar sua cultura e passado diversificados.

A declaração do xeique Saud foi feita na terça durante sua reunião com Abdullah bin Touq Al Marri, ministro da Economia, em seu palácio na cidade de Saqr bin Mohammed. O encontro contou com a presença de funcionários de autoridades de turismo representando diferentes emirados.

Durante a reunião, o xeique Saud foi informado sobre as principais iniciativas nacionais destinadas a promover o turismo local e apoiar o desenvolvimento do setor de turismo nacional, principalmente a campanha "World's Coolest Winter" (O Inverno mais Legal do Mundo), organizada pelo Ministério da Economia em colaboração com as autoridades de turismo, cultura e patrimônio.

E também elogiou a visão do presidente dos Emirados, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, e do xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai, que impulsionou a estatura do país como um destino turístico internacional popular.

O xeique Saud então expressou seu orgulho por essa visão ambiciosa, que pretende melhorar a qualidade de vida, alcançar o crescimento econômico e garantir o desenvolvimento sustentável e equilibrado em todos os setores.

O governante elogiou a quarta edição da campanha O Inverno mais Legal do Mundo, que continua a impulsionar o setor de turismo nacional e a ampliar a base econômica dos Emirados Árabes Unidos, apresentando suas ofertas exclusivas, paisagens e beleza natural deslumbrantes. Ele também enfatizou que o emirado de Ras Al Khaimah está ansioso para contribuir com a posição do país como um dos principais destinos turísticos globais.

Em seguida, o xeique Saud elogiou os esforços do Ministério da Economia, em colaboração com as autoridades de turismo de todo o país, e suas contribuições tangíveis para o estabelecimento de uma economia nacional competitiva, sustentável e cheia de recursos.

Por sua vez, o Ministro da Economia, Abdullah bin Touq Al Marri, destacou o apoio do xeique Saud a todas as iniciativas e programas nacionais destinados a fortalecer o setor de turismo e dobrar sua contribuição para a economia nacional.