Índice Antecedente não sinaliza mais recessão econômica nos EUA, diz Conference Board

(Reuters) - O Índice Antecedente do Conference Board não sinaliza mais uma recessão iminente para a economia dos Estados Unidos pela primeira vez desde meados de 2022, mesmo que o índice tenha caído em janeiro pelo 23º mês consecutivo, disse o grupo de pesquisa empresarial nesta terça-feira.

O índice, cujo objetivo é ser um indicador da atividade econômica futura, caiu 0,4% em janeiro, para 102,7, o nível mais baixo desde abril de 2020, quando os EUA estavam em uma breve recessão após o início da pandemia de Covid-19 e paralisações relacionadas.

"Embora o índice em declínio continue a sinalizar problemas para a atividade econômica, pela primeira vez nos últimos dois anos seis de seus 10 componentes contribuíram positivamente no último período de seis meses", disse Justyna Zabinska-La Monica, gerente sênior de indicadores de ciclo de negócios do Conference Board. "Como resultado, o índice antecedente atualmente não sinaliza uma recessão à frente."

O crescimento no segundo e terceiro trimestres, no entanto, deve ser próximo de zero, disse ela.

O Conference Board anunciou pela primeira vez em julho de 2022 que o índice sinalizava uma recessão. Ele repetiu essa previsão com o relatório de cada mês até a divulgação desta terça-feira, que cobriu janeiro, mesmo com a produção econômica dos EUA, a criação de empregos e os gastos do consumidor continuando em níveis acima da tendência.

(Reportagem de Dan Burns)