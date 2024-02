Tempestade Akará: imagens de satélite mostram fenômeno raro; veja

Imagens de satélite registradas ontem pela Nasa mostram a tempestade Akará no Sul do Brasil.

O que aconteceu

Imagens de satélite NOAA/Nasa, a agência espacial dos EUA, foram registradas nesta segunda-feira (19). O registro, reproduzido pela MetSul, mostra a tempestade tropical Akará sobre o mar a leste do Rio Grande do Sul.

Estágio do fenômeno é considerado anterior a um furacão. Quando ainda está no oceano, o fenômeno ainda é chamado de ciclone. Ainda de acordo com o instituto de meteorologia, o centro de baixa pressão foi elevado da categoria de depressão tropical a tempestade tropical, o estágio anterior a um furacão.

Ciclone Akará Imagem: Reprodução / NOAA / NASA / MetSul

Com ventos de 70km/h à sua volta, a tempestade não oferece perigo em terra firme. Ainda de acordo com a previsão, a tendência é a tempestade seguir com rumo para o Sul, mas longe do continente, até se dissipar ainda nesta semana.

No último domingo (18), a Defesa Civil e a Sala de Situação do Estado do Rio Grande do Sul informaram que também monitoravam a evolução da tempestade. "As últimas atualizações dos modelos meteorológicos indicam que o sistema segue se afastando no oceano, sem impacto para o Rio Grande do Sul nestes próximos dias", diz a nota.

Imagens de satélie mostram o ciclone Akará Imagem: Reprodução / NOAA / NASA

Tempestade foi batizada de Akará, um tipo de peixe em Tupi. O fenômeno é o primeiro ciclone a ser nomeado desde a tempestade subtropical Yakecan, que aconteceu em maio de 2022.

Fenômeno é raro no litoral brasileiro. Segundo a Marinha, este é apenas o terceiro registro de tempestade tropical no Brasil —os outros dois aconteceram em 2004 e 2019. Ciclones, por outro lado, são mais comuns na costa brasileira.