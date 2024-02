Adeus, pele seca: testei 3 hidratantes que deixam dão maciez 'sem melar'

Não é novidade que precisamos passar hidratante corporal após o banho. Do contrário, a pele tende a ficar ressecada, áspera e até esbranquiçada em alguns casos. Pior: corre maior risco de a pessoa ter irritações e alergias. E eu sei, existe o fator preguiça de fazer o processo todos os dias. Isso sem falar na sensação de pele melada e grudenta que ninguém gosta.

Bem, testei três produtos com ótimo custo-benefício atualmente e que resolvem essas questões. As marcas escolhidas foram Johnson's Baby, CeraVe e Neutrogena, que possuem hidratantes bem populares entre os consumidores.

Sensação de conforto: Johnson's Baby

Amo esse hidratante por vários motivos. Primeiro, porque ele realmente deixa a pele muito macia sem melecar. Segundo, porque tem um cheirinho delicioso, de conforto e aconchego. Terceiro, porque a gente encontra em qualquer lugar - e isso acabou transformando o produto no meu hidratante de férias.

Textura Hidratante Diário Johnson's Baby Imagem: Karina Hollo

Ele também é leve, hipoalergênico e livre de ftalatos, parabenos e corantes, já que é feito para uma pele bem sensível, a de bebê. É aplicar em movimentos circulares e literalmente partir para o abraço! Rapidamente absorvível, delicadamente perfumado. Porém, não tem qualquer ativo extra. É simplesmente um hidratante mesmo.

Eu, que gosto de usar o produto até a última gota, deixo a embalagem de ponta-cabeça quando está no finzinho.

Indicação de dermatologista: CeraVe

Quando a sua dermatologista indica um hidratante, ele ganha um outro peso, não é? Pois esse é o preferido da minha. Ele tem textura cremosa e ácido hialurônico (um ativo reconhecidamente muito hidratante) na fórmula.

Quando fui ao lançamento desse produto, há alguns anos, me contaram que ele tem uma tecnologia de liberação prolongada de ativos para hidratação o dia todo - e senti na minha pele que isso funciona. A pele fica uma seda.

Além disso, traz ceramidas, espécie de tijolinhos que restauram e mantêm a barreira protetora natural da pele.

Textura Hidratante CeraVe Imagem: Karina Hollo

É indicado para pele seca e extra seca. No entanto, lembrando que a pele do corpo não é como a do rosto e geralmente é mais seca mesmo, pode se jogar sem medo.

O ideal é aplicar na pele até 3 minutos após sair do banho. Dos três produtos testados, é o que deixa a pele mais macia. Ah! A embalagem é prática e permite que você use até o fim.

Ponto de atenção: não tem perfume, mas deixa um cheiro, mesmo que superssutil, na pele.

Sensação mais leve na pele: Neutrogena

Essa loção hidrata, mas deixa com sensação de pele nua, sabe? É como se você não tivesse passado nada. O produto não deixa uma sensação de camada hidratante como o creme testado acima.

Por isso, se curte um aspecto mais leve na hora de hidratar o corpo, esse produto é o indicado para você. A fórmula é não oleosa e de super-rápida absorção. E a embalagem é prática, permitindo que você use o produto até o fim.

Textura Hidratante Norwegian Formula Neutrogena Imagem: Karina Hollo

Ponto de atenção: realmente tem cheiro zero, o que é maravilhoso para quem ama usar perfume. Mas deixa a pele menos macia que o creme.

