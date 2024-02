Helicóptero desaparece após decolar no Pará; Aeronáutica faz buscas

Do UOL, em São Paulo

Um helicóptero, modelo R-44, desapareceu após decolar próximo ao município de Tucuruí, no sudoeste do Pará, na segunda-feira (19).

O que aconteceu

A FAB (Força Aérea Brasileira) iniciou as buscas pelo helicóptero nesta terça-feira (20).

Equipes da delegacia de Nova Marabá investigam o desaparecimento, informou a Polícia Civil do Pará. "Estamos em contato direto com os Serviços de Busca e Salvamento Aeronáutico da Aeronáutica do Brasil, responsável pelas buscas".

O DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) informou que um dos tripulantes é funcionário do órgão. Porém, o comunicado diz que o servidor não estava a serviço do departamento durante o voo.

O UOL também entrou em contato com o Corpo de Bombeiros e com a Polícia Rodoviária Federal para mais informações sobre o desaparecimento e as buscas. Caso haja resposta, o texto será atualizado.