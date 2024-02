Gargash se reúne com enviado especial da ONU para a Síria e discute os últimos acontecimentos da crise no país

DUBAI, 20 de fevereiro de 2024 (WAM) -- O Dr. Anwar Gargash, assessor diplomático do presidente dos Emirados Árabes Unidos, se reuniu na terça com Geir O. Pedersen, enviado especial do secretário-geral da ONU para a Síria, e discutiu os últimos acontecimentos relacionados à crise síria.

A reunião se concentrou nos esforços diplomáticos exercidos pela comunidade internacional e pelo enviado da ONU para chegar a uma solução política para a crise que garanta o fim do sofrimento humanitário resultante e aumente a segurança e a estabilidade na região.

O Dr. Anwar Gargash afirmou o apoio dos Emirados aos esforços realizados pelas Nações Unidas nesse sentido, enfatizando que a solução política é a única para se chegar a um acordo que preserve a estabilidade, a unidade e a segurança da Síria e a devolva à sua posição natural em seu ambiente regional.

Gargash ressaltou que, à luz das circunstâncias e complexidades pelas quais a região está passando, é necessário continuar trabalhando e intensificando os esforços para obter progresso na via política na Síria e combinar todos os esforços para chegar a soluções e mecanismos realistas que garantam uma saída para o estado de instabilidade e preparem as condições para a reconstrução e o desenvolvimento de uma forma que atenda aos interesses do povo irmão sírio.

Por sua vez, o enviado da ONU analisou os últimos acontecimentos e esforços feitos pelas Nações Unidas para resolver a crise síria.