Funeral do atleta queniano Kelvin Kiptum é antecipado para 6ª feira

O funeral de Kelvin Kiptum, recordista mundial de maratona, que faleceu em um acidente de carro há nove dias, será realizado na próxima sexta-feira, um dia antes do previsto, anunciou a Federação Queniana de Atletismo nesta terça-feira (20).

A cerimônia, que segundo o governo será um "adeus heroico", estava programada para sábado, mas um membro da federação informou à AFP sobre a antecipação em um dia para se adequar à agenda do presidente do Quênia, William Ruto, que irá a Chepsamo, aldeia do vale do Rift (oeste) onde o atleta de 24 anos vivia com sua família e onde será sepultado.

A morte de Kiptum, que estabeleceu um novo recorde mundial na Maratona de Chicago, em outubro do ano passado (2h00m5s), comoveu todo o mundo do atletismo.

Favorito ao ouro nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, Kiptum morreu na noite do dia 11 de fevereiro após perder o controle do carro que dirigia na localidade de Kaptagat, próxima de onde morava e treinava.

Seu treinador, Gervais Hakizimana, que o acompanhava, também morreu no acidente.

aik-txw/lp/lve/jde/mcd/mb/cb/dd

© Agence France-Presse