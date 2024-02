Ex-deputado é preso após condenação por mandar matar adolescente no DF

Do UOL, em São Paulo

O ex-deputado distrital Carlos Xavier foi preso pela Polícia Militar do Distrito Federal. Ele era procurado por mandar matar um adolescente em em 2004.

O que aconteceu

Xavier foi abordado em uma barreira de rotina na BR-080 na tarde de ontem. Policiais perceberam que ele era foragido da Justiça pelo crime de homicídio após consultar o nome dele.

O ex-deputado recebeu a voz de prisão e foi levado à 18ª DP. A Polícia Civil do DF confirmou a condução do homem até o local. Ele está à disposição da Justiça.

O UOL entrou em contato com quatro advogados que defenderam o ex-deputado no caso em busca de um posicionamento. O espaço será atualizado tão logo haja retorno.

Carlos foi condenado em 2014 por ser mandante da morte do adolescente Ewerton da Rocha Ferreira. O rapaz, então com 16 anos, foi assassinado em um ponto de ônibus do Recanto das Emas.

Relembre o caso

Xavier foi condenado por homicídio qualificado por recurso que dificultou a defesa da vítima.

Ele teria ordenado o crime por acreditar que o adolescente morto tinha um caso com a ex-mulher dele. À Justiça, a mulher negou o caso, mas disse que se relacionou com um amigo da vítima, de 18 anos.

Durante julgamento, os pais de Ewerton afirmaram que viram o filho ser ameaçado pelo ex-deputado mais de uma vez.