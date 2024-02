Escritório de Inteligência Artificial dos EAU assina acordo com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento para aumentar adoção da IA

DUBAI, 20 de fevereiro de 2024 (WAM) -- O Escritório de Inteligência Artificial, Economia Digital e Aplicativos de Trabalho Remoto do Governo dos Emirados Árabes Unidos assinou um acordo com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) para aprimorar a pesquisa e o desenvolvimento de tecnologias de inteligência artificial (IA) e capacitar talentos na região árabe e além.

O acordo foi assinado pelo Dr. Abdallah Al Dardari, secretário-geral adjunto da ONU e diretor-regional do PNUD para os Estados Árabes, e Saqr bin Ghalib, diretor-executivo do Escritório de Inteligência Artificial, Economia Digital e Aplicativos de Trabalho Remoto do Governo dos Emirados.

O Dr. Al Dardari destacou que "unidos em nosso propósito, nos comprometemos a explorar de forma ética e responsável as possibilidades da inteligência artificial. Nossa colaboração com o Governo dos EAU está focada na promoção da inovação e no avanço da realização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (SDGs). Ao enfatizar o papel da pesquisa e do desenvolvimento em IA, estamos integrando inteligência artificial avançada e ecossistemas digitais por meio de vários setores para promover um progresso impactante e atender às pessoas na região árabe e além", ressaltou.

Saqr bin Ghalib afirmou que o Governo dos Emirados, com sua visão de futuro e abordagem proativa, está expandindo o escopo de várias parcerias para explorar as perspectivas de oportunidades tecnológicas e aumentar a adoção dessas tecnologias para atender às comunidades, o que é uma prioridade máxima para melhorar o bem-estar e garantir o desenvolvimento sustentável, de acordo com as diretrizes da liderança para expandir os campos de adoção da inteligência artificial para o benefício da humanidade.

Saqr bin Ghalib acrescentou ainda que a Cúpula Mundial de Governos serve como uma plataforma ideal para solidificar essas parcerias intencionais, de acordo com seus objetivos de melhorar o bem-estar da sociedade, apoiar esforços futuros e desenvolver soluções inovadoras para vários desafios.

O acordo tem como objetivo aprimorar as parcerias em áreas de interesse comum para promover a inteligência artificial e se beneficiar dela para acelerar o progresso rumo ao alcance das metas de desenvolvimento sustentável, explorando os fatores e requisitos necessários para o desenvolvimento e a utilização da inteligência artificial e do ecossistema digital e formulando políticas éticas que promovam os princípios orientadores do desenvolvimento responsável da inteligência artificial e garantam a compatibilidade desses padrões com os valores sociais.

Além disso, o acordo visa apoiar a inovação e a inclusão digital, com foco em beneficiar as comunidades e alavancar a inteligência artificial como uma prioridade de desenvolvimento, trocar conhecimentos, apoiar o desenvolvimento conjunto de iniciativas digitais, aprimorar os processos de tomada de decisão com base em tecnologias de inteligência artificial e ferramentas digitais, incluindo estruturas de governança orientadas por dados e análises avançadas de políticas, e usar a inteligência artificial para análise de dados a fim de garantir informações confiáveis para o desenvolvimento de várias políticas e estabelecer estruturas robustas de gerenciamento de dados e diretrizes éticas para a inteligência artificial e aumentar a confiança e a adoção dessas tecnologias, reduzindo os riscos de dados associados.

Em termos de desenvolvimento de habilidades, o acordo busca trocar conhecimentos, refinar experiências e capacitar indivíduos, fortalecer instituições e iniciativas no campo da inteligência artificial, incluindo treinamento em ciência de dados e aprendizado de máquina, troca de pontos de vista e teorias práticas, além de melhores práticas em plataformas e aplicativos atuais.

O PNUD, com presença global em quase 170 países, atua em muitos aspectos como o braço operacional das Nações Unidas em nível nacional e trabalha com parceiros em vários países para promover o desenvolvimento sustentável, a erradicação da pobreza, o avanço das mulheres, a boa governança e o Estado de Direito.