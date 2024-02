Empreendedorismo verde: desafios e soluções para a economia sustentável

Shiv Kemka, vice-presidente do SUN Group, uma empresa familiar de 120 anos que atua em gestão de ativos, recursos naturais, infraestrutura verde e investimentos em tecnologia em todo o mundo, e Diego Casaes, diretor Avaaz, conversaram com Juliana Wallauer sobre as mudanças necessárias na economia para atingirmos um desenvolvimento sustentável.

A íntegra do bate-papo, que faz parte da série "Ideias para Salvar o Mundo", uma parceria entre Ecoa e o Pacto Global da ONU, está vídeo acima.

Kemka enfatizou a necessidade de direcionar os enormes orçamentos governamentais e do setor privado para impulsionar a economia verde. Os grandes fundos foram apontados como agentes-chave para liderar essa mudança.

Como podemos garantir que essas coisas convivam de uma forma realmente positiva para o planeta à medida que avançamos?

Shiv Kemka, vice-presidente do SUN Group

Além disso, a discussão se estendeu para o financiamento de pequenas e médias empresas, que desempenham um papel crucial na economia global. A necessidade de integrar critérios e padrões sustentáveis nos investimentos foi ressaltada, visando orientar o financiamento para setores mais verdes.

Outro tema destacado é a necessidade de uma abordagem mais inclusiva no capitalismo. Isso significa negócios buscando não apenas retornos de acionistas a curto prazo, mas considerarem seu impacto a longo prazo, adotando práticas sustentáveis.