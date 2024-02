Drones russos matam 5 pessoas e danificam instalação industrial, diz Ucrânia

(Reuters) - Ataques de drones russos na terça-feira mataram cinco pessoas de uma família e danificaram uma instalação industrial nas regiões norte e central da Ucrânia, disseram autoridades locais.

Um drone do tipo Lancet atingiu um prédio residencial na região de Sumy, no norte do país, pela manhã, matando uma mãe, seus dois filhos e dois outros parentes, afirmou a administração militar regional no aplicativo de mensagens Telegram.

Mais cedo na terça-feira, os militares ucranianos disseram que a Rússia havia lançado 23 drones Shahed durante a noite e que suas defesas aéreas destruíram todos eles, incluindo sobre a região central de Poltava.

Mas o chefe da administração militar regional disse que uma instalação industrial pegou fogo após um ataque de drones durante a noite no distrito de Kremenchuk, onde está localizada uma refinaria de petróleo.

Ele não especificou o tipo de drones usados ou se o incêndio foi causado pela queda de destroços da arma abatida.

(Reportagem de Yuliia Dysa)