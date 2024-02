Drone dos EUA cai na costa do Iêmen após suposto ataque huthi

Um drone MQ-9 Reaper dos Estados Unidos caiu ontem na costa do Iêmen, após ser derrubado por um míssil dos rebeldes huthis, apoiados pelo Irã, anunciou o Pentágono, citando "indícios".

Esta é a segunda vez que um MQ-9 (drone usado para vigilância e ataque) é perdido perto do Iêmen nos últimos meses. No primeiro caso, no ano passado, funcionários americanos confirmaram a sua derrubada pelos huthis.

O suposto novo episódio acontece no mesmo dia em que os rebeldes atingiram dois navios mercantes dos Estados Unidos, enquanto continuam com sua campanha de ataques ao transporte marítimo naquela região.

"Segundo indícios preliminares, o drone foi derrubado por um míssil terra-ar huthi", declarou a subsecretária de Imprensa do Pentágono, Sabrina Singh.

Mais cedo, o Comando Central militar americano (Centcom) informou que uma coalizão de aeronaves e navios de guerra havia derrubado 10 drones de ataque no Mar Vermelho e no Golfo de Áden.

Os huthis iniciaram seus ataques contra o transporte marítimo em novembro, argumentando que pretendiam atingir navios ligados a Israel, em apoio aos palestinos na Faixa de Gaza. Forças dos Estados Unidos e do Reino Unido responderam com ataques contra os huthis, que declararam os interesses americanos e britânicos alvos legítimos.

