Dois homens são acusados de assassinato em tiroteio na comemoração do Super Bowl em Kansas City

Dois homens foram acusados de assassinato nesta terça-feira em conexão com um tiroteio em Kansas City, Missouri, que matou uma pessoa e feriu 22 perto de uma comemoração da conquista do Super Bowl pelo Chiefs, disseram promotores nesta terça-feira.

Os dois suspeitos, identificados como Dominic Miller, de Kansas City, e Lyndell Mays, da vizinha Raytown, enfrentam acusações de assassinato em segundo grau e duas acusações de ação criminosa armada e uso ilegal de arma, de acordo com um comunicado da Promotoria do Condado de Jackson.

"De acordo com os registros do tribunal, os réus compareceram a um desfile e comemoração do Super Bowl em 14 de fevereiro de 2024 e estavam armados com armas de fogo", disse o comunicado. E acrescentou: "Ocorreu uma altercação verbal e disparos de arma de fogo foram efetuados sem consideração por milhares de outras pessoas na área".

A mulher que morreu no tiroteio era uma popular disc jockey de rádio, segundo sua estação e amigos.