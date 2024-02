Grutas, pegadas e DDD 21: os detalhes das buscas por fugitivos em Mossoró

As buscas pelos dois fugitivos do presídio federal de Mossoró (RN) continuam. Deibson Cabral Nascimento e Rogério da Silva Mendonça, que integram a principal facção criminosa do Rio, escaparam na última quarta-feira (14) na primeira fuga ocorrida em uma unidade prisional de segurança máxima no país.

Confira detalhes da força-tarefa

Monitoramento aéreo e por estradas. O governo do Rio Grande do Norte informou que faz buscas com o auxílio de aeronaves e pelas estradas, nas divisas com Ceará e Paraíba. O Ministério da Justiça e Segurança Pública mobilizou ainda a Polícia Rodoviária Federal para tentar a recaptura dos presos por rodovias federais.

Policiais abordam caminhão em barreira durante buscas de fugitivos Imagem: Raquel Lopes/Folhapress

Ainda trabalham em conjunto a Polícia Federal, Polícia Penal Estadual, Polícia Militar e Polícia Civil do estado. A Ficco (Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado) também foi acionada para colaborar com os esforços de localização e prisão dos foragidos. O grupo congrega as polícias federais e estaduais nas ações de repressão da criminalidade organizada.

Desde o dia da fuga, Secretarias de Segurança Pública de três estados atuam juntas para fiscalizar divisas. Rio Grande do Norte, Paraíba e Ceará aumentaram o policiamento terrestre e aéreo da região.

A Polícia Federal enviou drones e helicóptero. Uma aeronave com os equipamentos partiu de Brasília na última quinta-feira (15) para o Rio Grande do Norte.

Alerta à Interpol. A PF também foi orientada a colocar os nomes dos fugitivos no Sistema de Difusão Laranja da Interpol e a incluí-los no Sistema de Proteção de Fronteiras.

Ajuda da Força Nacional. O ministro da Justiça e Segurança Pública Ricardo Lewandowski autorizou ontem (19) o uso da Força Nacional de Segurança Pública para apoiar as buscas pelos dois fugitivos. De acordo com o ministério, serão enviados 100 homens e 20 viaturas para o município.

Governo avalia também oferecer recompensa. De acordo com a CNN, o Ministério da Justiça e Segurança Pública estuda oferecer uma recompensa a quem passar uma informação correta para encontrar os dois fugitivos.

Rastros

Roupas e pegadas. A força-tarefa para recapturar os detentos recolheu calçados, roupas e lençóis no rastro da fuga, onde havia pegadas em uma área de terra. Os suspeitos foram vistos por moradores em um perímetro de 15 quilômetros da unidade federal, segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Equipes de força-tarefa encontram roupas que podem ser de fugitivos do RN Imagem: Reprodução / Força Tarefa

Reféns e celular roubado. Os dois fugitivos do presídio de Mossoró (RN) usaram o celular de uma família feita refém por cinco horas em uma área rural da cidade para fazer ligações para um número de DDD 21, do Rio de Janeiro. E perguntaram se estavam longe do litoral e como poderiam chegar ao Ceará. As informações foram repassadas por uma das vítimas aos investigadores.

Agentes cogitam esconderijos até mesmo em grutas, segundo Lewandowski. Sendo assim, a localização dos dois é mais difícil. "Quando alguém se esconde em gruta, os sensores térmicos têm dificuldade de buscar presença de pessoas", explicou.

Área com 218 cavernas dificulta buscas. A penitenciária onde a fuga ocorreu fica nas proximidades do Parque Nacional da Furna Feia, onde existem 218 cavernas catalogadas pelo ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade).

Também existe a possibilidade de eles estarem escondidos na região rural. Segundo o jornal O Globo, por isso, a polícia intensificou as ações nas estradas vicinais. Com ordens para revistar o carro inteiro, inclusive o porta-malas, pessoas andando à beira das vias e veículos estão sendo abordados.

Alta temperatura na região da Caatinga também dificulta fuga. Equipes relatam que começou a chover na região, mas a temperatura segue elevada.