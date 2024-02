Damares Alves é internada e pede licença médica do Senado

Do UOL, em São Paulo

A equipe de Damares Alves (Republicanos-DF) informou hoje que a senadora foi internada em Brasília e pediu licença médica da Casa.

O que aconteceu

Senadora passa bem e deve ter alta ainda hoje, disse a assessoria em nota. Não foi informado o motivo da internação, nem quando Damares deu entrada no hospital.

Ex-ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos do governo de Jair Bolsonaro (PL) ficará afastada de atividades parlamentares nos próximos dias. Ela continuará a recuperação em casa, ainda conforme a equipe dela.

Damares ficou em um hospital no Distrito Federal por dois dias no final do ano passado. Na ocasião, a senadora teve paralisia facial decorrente de herpes-zóster.

Vírus da herpes-zóster é o mesmo da catapora. Algumas pessoas podem permanecer com o vírus nas terminações nervosas, e ele é reativado em momentos de baixa imunidade.