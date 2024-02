Corpo de 5º operário vítima de desabamento em Florença é achado

FLORENÇA, 20 FEV (ANSA) - Foi encontrado nesta terça-feira (20) o corpo do quinto e último operário ainda desaparecido após o desabamento em um canteiro de obras para a construção de um supermercado em Florença, no centro-norte da Itália, na última sexta-feira (16).

A descoberta pelo Corpo de Bombeiros oficializa o balanço final do acidente em cinco vítimas e três feridos, mas a morte já era dada como certa, já que o trabalhador não deu sinal de vida sob os destroços.

No último dia 17, Luca Cari, dirigente nacional do Corpo de Bombeiros, justificou que os trabalhos enfrentavam "muitas dificuldades" porque os socorristas trabalhavam com "uma viga gigantesca sobre suas cabeças".

O Ministério Público de Florença abriu um inquérito por desabamento e homicídio culposos, ou seja, quando não há intenção de cometer os crimes.

A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, manifestou pesar pelo caso, assim como o papa Francisco.

Em meio à comoção causada pelo caso, o governo da Itália prometeu endurecer as leis sobre segurança no trabalho. (ANSA).

