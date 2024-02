Vendas brasileiras para Índia caem em 2023; Brasil vê comércio 'tímido'

A Índia quer aumentar seu comércio e investimentos com o Brasil, segundo afirmou o ministro das Relações Exteriores da Índia, Subrahmanyam Jaishankar, em entrevista a jornalistas latino-americanos em Déli. No ano passado, as exportações brasileiras para a Índia diminuíram.

O que aconteceu

Nos últimos anos, a Índia investiu US$ 4 bilhões (cerca de R$ 20 bilhões) no Brasil, principalmente nos setores farmacêutico, automobilístico e no agronegócio, com fertilizantes e agrotóxicos.



Os dois países têm relação política forte há mais de 15 anos, mas o comércio ainda é tímido, segundo diplomatas brasileiros ouvidos pelo UOL.



O Brasil exportou US$ 6,3 bilhões para a Índia em 2022 (só o óleo de soja representou 40% disso) e R$ 4,7 bilhões no ano passado.

Em conversa com 35 jornalistas na sede do Ministério das Relações Exteriores, o ministro indiano Jaishankar disse ao UOL que o país quer aprofundar as relações com o Brasil.

Nós temos muita cooperação política. O país que apoia a Índia muito fortemente no G20 é o Brasil. Se você me pergunta: 'O que mais vocês querem?', eu quero mais relações, melhores e mais profundas. Eu gostaria de ver mais turismo, mais comércio, cooperação política mais forte, mais jornalistas.

Subrahmanyam Jaishankar, ministro das Relações Exteriores da Índia

O ministro destacou os volumes negociados na América Latina e no Brasil. "Nosso comércio com a América Latina é de US$ 50 bilhões. É muito dinheiro", disse Jaishankar. "Temos, no Brasil, investimentos de US$ 4 bilhões neste momento", continuou.

O ministro e diplomatas brasileiros concordam que comércio entre Brasil e Índia deveria ser maior.

País tem dificuldades de alimentar população

A Índia é um país com 1,4 bilhão de habitantes, quase sete vezes a população do Brasil. Mas seu território é muito menor. É constante a busca por comida para uma população que sofre com a fome.



Todos os meses, a Índia distribui, gratuita e mensalmente, 800 milhões de bônus para os indianos se alimentarem, informou o ministro de Comércio e Distribuição de Comida, Piuysh Goyal.



Por isso, a importação de óleo de soja do Brasil é considerada fundamental pelos indianos, afirmam diplomatas do país.



No entanto, a exportação do produto caiu. As vendas equivaleram a 1,6 milhão de toneladas de óleo de soja em 2022. No ano passado, 1,2 milhão de toneladas.



Além disso, com a queda no preço das commodities, o valor das vendas baixou de US$ 2,4 bilhões em 2022 para US$ 1,3 bilhão no ano passado.

*O repórter viajou a convite do Ministério das Relações Exteriores da Índia