China reduz taxa de referência de hipotecas para reanimar mercado imobiliário

XANGAI/CINGAPURA (Reuters) - A China anunciou nesta terça-feira a maior redução já registrada na taxa de referência para hipotecas, conforme as autoridades buscam sustentar o mercado imobiliário e a economia em geral.

O corte de 25 pontos-base na taxa primária de empréstimos (LPR) de cinco anos foi o maior desde que ela foi adotada em 2019 e muito mais do que os analistas esperavam.

"Este é o maior sinal. Em outras palavras, o maior ciclo de corte de taxas de juros da história começou", disse Yan Yuejin, analista do E-House China Research and Development Institution.

O corte terá impacto direto sobre o setor imobiliário ao reduzir os custos das hipotecas, disse ele.

A LPR de cinco anos foi reduzida em 25 pontos-base, passando de 4,20% para 3,95%, enquanto a LPR de um ano permaneceu em 3,45%.

A maioria dos empréstimos novos e pendentes na China tem como base a LPR de um ano, enquanto a taxa de cinco anos influencia o preço das hipotecas.

Em uma pesquisa da Reuters com 27 observadores do mercado realizada esta semana, 25 esperavam uma redução na LPR de cinco anos. Eles projetavam um corte de 5 a 15 pontos-base.

O corte mais profundo do que o esperado também sugere que Pequim não está mais tão preocupada com os efeitos negativos das taxas de empréstimo mais baixas sobre a moeda ou sobre os bancos como estava no ano passado.

Um jornal apoiado pelo banco central disse nesta terça-feira que o corte da taxa de referência para hipotecas não criará um impacto negativo sobre as margens de juros líquidos dos bancos.

Ao mesmo tempo, a diminuição dos efeitos colaterais de outras economias importantes, especialmente dos Estados Unidos, onde se espera que o Federal Reserve corte os juros, permitiu que Pequim fornecesse mais suporte de política monetária.

Ainda assim, é provável que as autoridades permaneçam cautelosas com relação à pressão sobre o iuan decorrente de juros domésticos mais baixos.

A moeda chinesa caiu para seu valor mais baixo desde 20 de novembro após o anúncio da LPR, mas desde então reduziu as perdas.

Fontes disseram à Reuters que bancos estatais da China entraram no mercado vendendo dólares em troca de iuanes, em uma tentativa de conter a fraqueza.

Nos mercados de ações, embora os setores imobiliário e bancário tenham obtido ganhos, a decisão sobre as taxas não conseguiu sustentar a confiança mais ampla dos investidores.

A China havia reduzido pela última vez a LPR de cinco anos em junho de 2023, em 10 pontos-base.

(Reportagem de Winni Zhou e Tom Westbrook; reportagem adicional de Rae Wee)