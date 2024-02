Celebridades e VIPs se reúnem em Abu Dhabi para a estreia de 'Duna: Parte Dois'

ABU DHABI, 20 de fevereiro de 2024 (WAM) -- A estreia regional de Duna: Parte Dois (Dune: Part Two), aconteceu na noite de 18 de fevereiro no VOX Cinemas, The Galleria, na Ilha Al Maryah, em Abu Dhabi, para a alegria dos fãs e aficionados por cinema que se alinharam no tapete vermelho para comemorar a aguardada sequência do seis vezes vencedor do Oscar Duna (Dune, 2021) e dar as boas-vindas ao cineasta Denis Villeneuve e às estrelas Josh Brolin e Dave Bautista, que vieram para a ocasião.

Duna: Parte Dois é a adaptação de Villeneuve do romance Duna, de Frank Herbert, de 1965, retomando de onde Duna parou. É estrelado por Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Austin Butler, Florence Pugh, Dave Bautista, Christopher Walken, Léa Seydoux, Souheila Yacoub, Stellan Skarsgård, Charlotte Rampling e Javier Bardem. O filme foi dirigido Villeneuve, escrito por Villeneuve e Jon Spaihts e produzido por Mary Parent, Cale Boyter, Patrick McCormick, Villeneuve e Tanya Lapointe.

O filme continua a jornada mítica de Paul Atreides, que se une a Chani e aos Fremen em um caminho de vingança contra os conspiradores que destruíram sua família. Diante de uma escolha entre o amor de sua vida e o destino do universo conhecido, ele deve impedir um futuro terrível que só ele pode prever.

Ambientado em um futuro distante, Duna: Parte Dois apresenta as extensas dunas de areia do deserto de Liwa, em Abu Dhabi, como a paisagem do icônico planeta desértico Arrakis. As cenas foram capturadas em pouco menos de 20 locais no deserto de Liwa durante o inverno de 2022 e uma equipe de 300 pessoas locais, 250 internacionais e 500 figurantes foi empregada durante os 27 dias de filmagem.

A Comissão de Cinema de Abu Dhabi (ADFC, na sigla em inglês) e a Epic Films facilitaram a produção por meio de uma série de apoios logísticos, incluindo o fornecimento de veículos e a construção de tendas e acampamentos para vestiários, cenários, cantinas e armazenamento de equipamentos de produção. Duna: Parte Dois também se beneficiou do desconto da ADFC, enquanto os serviços de produção foram fornecidos pela Epic Films, juntamente com o apoio de vários parceiros de produção dos Emirados Árabes Unidos.