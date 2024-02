Carrefour tem lucro líquido de 1,64 bilhão de euros em 2023 e anuncia programa de recompra

O Carrefour teve lucro líquido de 1,64 bilhão de euros em todo o ano de 2023, um aumento de 4,85% em relação a igual período do ano anterior, quando lucrou 1,57 bilhão de euros. Em termos ajustados, o lucro por ação foi de 1,83 euro, bem acima da expectativa de analistas da FactSet, de 1,64 euro, e um salto de 12% no confronto anual.

Já receita total do grupo varejista foi de 84,90 bilhões de euros no ano de 2023, com 83,27 bilhões de euros somente em vendas líquidas. Neste caso, o número de vendas veio abaixo da projeção de analistas da FactSet, de 84,93 bilhões de euros.

O Carrefour ainda anunciou projeções para 2026 e um novo programa de recompra de ações neste ano, no valor de 700 milhões de euros.

Além disso, a rede varejista ampliará em 55% o pagamento de dividendos, para 0,87 euros por ação (600 milhões de euros no total), contra 0,56 de euros no ano anterior.

"Essa nova recompra reflete a confiança da administração no desempenho operacional do grupo, na geração de fluxo de caixa livre e nas perspectivas de negócios", afirmou o Carrefour, em nota.

Brasil e Argentina

Sobre as operações no Brasil, o comunicado afirma que a integração com o Grupo BIG "está acontecendo rapidamente" e notou uma melhora nas vendas da rede varejista como um todo no quarto trimestre, embora sigam em queda de 2,2% na comparação com o ano anterior.

Na Argentina, a performance do Carrefour saltou 193% no quarto trimestre de 2023.